Япония намерена активно участвовать в планах США по освоению Луны
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Вид на Землю с Луны.
Источник: © NASA
В частности, японские власти намерены изучить возможность отправки японского космонавта на Луну в составе международной экспедиции
ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Япония намерена принять активное участие в реализации американских планов отправки пилотируемых экспедиций на Луну и создания в конце 2020-х годов постоянной станции, вращающейся вокруг естественного спутника Земли. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, было заявлено во вторник на заседании стратегического штаба по освоению космоса, которое состоялось в токийской резиденции главы правительства страны под председательством премьер-министра Синдзо Абэ.
В частности, как передает агентство, японские власти намерены изучить возможность отправки японского космонавта на Луну в составе международной экспедиции. Токио планирует также внести вклад в реализацию этой программы, предлагая для нее свои технологии беспилотных транспортных кораблей и средств защиты от космической радиации.
США намерены создать обитаемую станцию в районе Луны, чтобы использовать ее как опорный пункт в том числе и для организации полетов на Марс. Планируется также организовать базу и на лунной поверхности, к чему Япония проявляет большой интерес.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал специальную директиву по освоению космоса. Он заявил, что данный документ "изменит приоритеты американской космической программы" и "определит важный шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года", а также заложит "основу для того, чтобы осуществить полет на Марс".
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12.12.2017
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принадлежат ТАСС
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ID: 1949
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№1
13.12.2017 08:37
А китайцы привнесут свои технологии квантовой связи с космическими объектами :о))
https://ria.ru/science/20170929/1505833267.html
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