Конференция "Космос как бизнес" открывается в Москве



Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

Участники мероприятия обсудят будущее России на мировом космическом рынке

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Участники конференции "Космос как бизнес", которая пройдет в Москве во вторник, обсудят актуальные вопросы развития отрасли, в частности, перспективные ниши России на мировом космическом рынке и возможности входа российского бизнеса в коммерческие проекты Роскосмоса, сообщили в госкорпорации.

"Космическая отрасль сегодня - динамично развивающийся инновационный сегмент экономики, где частные компании играют все более значимую роль. Спутниковое телевидение, связь, навигационные системы - все это стало неотъемлемой частью жизни современного человека. А развитие космических услуг для потребителей открывает перед бизнесом новые возможности", - отметили в Роскосмосе.

На пленарной сессии конференции будут обсуждаться такие вопросы, как значимость космической деятельности для России, состояние и прогноз развития мирового космического рынка в кратко- и долгосрочной перспективе, взгляд на коммерциализацию космоса, возможные ниши для РФ на мировом космическом рынке, планы Роскосмоса по полномасштабному выходу на рынок космических сервисов, развитие сервисных направлений деятельности госкорпорации, новые сервисы для отраслей экономики.

Участники пленарной сессии - помощник президента РФ Андрей Белоусов, замминистра финансов РФ Андрей Иванов, гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, председатель совета директоров группы компаний "Русагро" Вадим Мошкович, генеральный директор S7 Group Владислав Филев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков, исполнительный директор Euroconsult Стив Бочинджер, партнер и управляющий директор The Boston Consulting Group Николя Бутен.

Пленарные дискуссии

В рамках конференции пройдут две пленарные дискуссии - "Современные космические сервисы" и "Инфраструктура космического бизнеса".

На первой будут обсуждаться рынок космических сервисов, синергия государственных интересов и коммерческой космической деятельности, развитие современных онлайновых, облачных, распределенных технологий, традиционные и нетрадиционные коммерческие партнерства, перспективные технологии и средства, необходимые для коммерческой космической деятельности, взаимодействие Роскосмоса и "некосмических" отраслей.

В дискуссии примут участие генеральный директор ФГУП "ЦНИИмаш" Олег Горшков, исполнительный директор Роскосмоса по развитию бизнеса и коммерциализации Антон Жиганов, генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, генеральный директор АО "Российские космические системы" Андрей Тюлин, генеральный конструктор АО "Газпром - космические системы" Николай Севастьянов, директор Airbus в России Владимир Терехов, директор космических программ Boeing Валерий Аксаментов, вице-президент ПАО "Ростелеком" Борис Глазков.

Вторая дискуссия будет посвящена инфраструктуре космического бизнеса. Ее участники обсудят такие вопросы, как развитие и совершенствование национального рынка высокотехнологичных сервисов с космической составляющей, выход российских компаний на мировой рынок, развитие инфраструктуры коммерческой космонавтики, партнерство государства и частного сектора, институты развития и формирование экосистемы коммерческой космонавтики.

Свою точку зрения представят заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.

Развитие космонавтики до 2050 года

Завершающим мероприятием конференции станет визионерская сессия "Космос-2050: сценарии развития". На ней выступят, в частности, гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, гендиректор компании "S7 Космические Транспортные Системы" Сергей Сопов, член экспертного совета при правительстве РФ, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Евгений Кузнецов, директор физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Александр Родин.

"Сегодня мир стоит перед новыми глобальными вызовами: экологическими, ресурсными, философскими. Во многом решение этих вызовов состоит в переходе к следующему этапу развития человечества - освоению дальнего космоса, Луны, Марса и всей Солнечной системы. Как показывают уроки первого этапа освоения космоса, это станет возможным только при многократном увеличении расходов на космические программы, и, значит, потребует международной кооперации", - отметили в Роскосмосе.

"Поэтому визионерское обсуждение будущего космической отрасли - это обсуждение самых различных технологических возможностей, которые могут быть использованы при решении задач в космосе. Возможно, для России это будет третья индустриализация страны, поскольку многие технологии, которые будут созданы для решения этих задач могут быть использованы и на земле. Например, в интересах освоения Сибири, Крайнего Севера или Арктики", - добавили в госкорпорации.