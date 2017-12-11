Трамп: миссия США по отправке астронавтов на Луну заложит основу для путешествия на Марс



Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.

Источник: via: reddit.com Фотография, сделанная астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии Аполлон 8 в 1968.Источник: via: reddit.com

Президент заявил, что на этот раз американские космонавты оставят на спутнике Земли не только флаг, но и след

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют вновь отправить астронавтов на Луну и заложить тем самым основу для организации путешествия людей на Марс. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник во время церемонии подписания специальной директивы по освоению космоса. На ней, в частности, присутствовали министр торговли Уилбур Росс, вице-президент США Майкл Пенс, астронавт Пегги Уилсон и другие.

"Директива, которую я подписываю сегодня, изменит приоритеты американское космической программы по исследованиям и открытиям человечества. Это определит важный шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. И на этот раз мы планируем не только установить наш флаг и оставить след, мы заложим основу для того, чтобы осуществить полет на Марс", - сказал американский лидер.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что подписанный Трампом документ обязывает NASA "осуществить инновационную программу освоения космоса, а также отправить американских астронавтов обратно на Луну, а в конечном счете и на Марс". Предполагается изменение политики Вашингтона в области космических полетов с целью помочь стране "стать движущей силой космической индустрии, получить новые знания из космоса и создавать невероятные технологии", добавил Гидли.

В сентябре Трамп выдвинул на должность директора NASA кандидатуру члена Палаты представителей американского Конгресса Джеймса Брайденстайна (республиканец, от штата Оклахома), который является сторонником создания американской базы на Луне. Он ожидает утверждения Сенатом Конгресса США.