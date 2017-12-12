США изучают возможность приобретения дополнительных мест на "Союзах" для полетов на МКС



Снимок МКС.

Источник: © EPA/NASA Снимок МКС.Источник: © EPA/NASA

Отмечается, что возможность рассматривают с целью "быть подготовленными к непредвиденным ситуациям"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. США рассматривают возможность приобретения дополнительных мест для американских астронавтов на российских кораблях "Союз" для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил в понедельник руководитель программы МКС в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кирк Ширман во время брифинга для журналистов по запуску американского космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС 12 декабря.

"Мы все еще обдумываем возможность приобретения дополнительных мест в случае, если будет необходимость. Мы рассматриваем целый спектр различных вариантов. Но наша уверенность в сроках ввода в эксплуатацию коммерческих пилотируемых кораблей [компаний] SpaceX и Boeing также растет", - отметил он.

Ширман пояснил, что в NASA "изучают различные возможности" с целью "быть подготовленными к непредвиденным ситуациям". "Я думаю, что мы безусловно продвигаемся вперед, и я с нетерпением жду испытательных полетов [космических кораблей SpaceX и Boeing] в 2018 году", - отметил глава программы МКС в NASA. Однако он подчеркнул, что США в данный момент "не обсуждают с Россией" покупку дополнительных мест для полетов на МКС

"У нас есть места, чтобы доставить наших астронавтов на кораблях "Союз" [на МКС] до первой половины 2019 года, что означает, что они вернутся на землю во второй половине 2019", - подчеркнул Ширман.

В начале года NASA заключило соглашение, которое позволит американским астронавтам получить дополнительно пять мест на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС. По его условиям, космическое ведомство США получит для своих астронавтов одно дополнительное место на "Союзе" в конце 2017 года, еще одно место - в 2018 году, а в случае необходимости - три места в 2019-м.

Запуск Dragon

Запуск американского космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС состоится 12 декабря, сообщило ранее NASA. "Космический корабль Dragon с грузом научного и исследовательского назначения проведет один месяц в стыковке с космической станцией", - проинформировало ведомство. Оно ранее планировало отправку американского космического грузовика на МКС на 8 декабря. При переносе даты на более поздний срок в том числе учитывались "степень готовности пусковой площадки, требования к грузам научного назначения, занятость экипажа", пояснили в американском космическом ведомстве.

Сейчас на МКС вахту несут российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндолф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи.