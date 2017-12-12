Приамурское объединение ВВО получило большую партию малогабаритных станций РЭБ "Лесочек"
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Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы.
Источник: nvo.ng.ru
В пресс-службе ВВО подчеркнули, что по своей эффективности и удобству "Лесочек" существенно превосходит ранее выпускавшиеся изделия
ТАСС, 12 декабря. Приамурское объединение Восточного военного округа (ВВО) получило большую партию малогабаритных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения "Лесочек", более удобных и эффективных за счет расширения диапазона частот и нового способа формирования помех. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО, уточнив, что объем партии превышает 50 устройств.
"В общевойсковую армию Восточного военного округа, дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, поступила большая партия малогабаритных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения "Лесочек". Благодаря малым габаритам станции, ее можно применять не только на любой боевой технике, но и в пешем порядке. По своей эффективности и удобству "Лесочек" существенно превосходит ранее выпускавшиеся изделия за счет того, что в нем в три раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех", - говорится в сообщении.
Комплекс предназначен для защиты подразделений от радиоуправляемых фугасов и других средств поражения, которые используют радиоэлектронные каналы. Кроме того, станцию можно использовать для постановки "зоны молчания" сотовых телефонов, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность массовых мероприятий. В ближайшее время военные начнут эксплуатацию новых средств РЭБ, отмечает пресс-служба.
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12.12.2017
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