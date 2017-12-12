Суда ТОФ доставили в отдаленные районы более 5 тыс. тонн грузов
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Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
Отмечается, что все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы камчатской группировки полностью обеспечены топливом и продовольствием
ТАСС, 12 декабря. Суда гидрографической службы Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках северного завоза доставили в отдаленные районы Курило-Камчатской гряды более 5 тыс. тонн различных грузов, в том числе, продукты, топливо и горюче-смазочные материалы. Об этом сообщил во вторник официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
"В рамках северного завоза все отдаленные посты и маяки района гидрографической службы камчатской группировки полностью обеспечены топливом и продовольствием. В частности, более 1,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, около 1 тыс. тонн угля и 400 тонн дров, порядка 1,3 тыс. тонн продовольствия и более 6 тонн вещевого имущества было доставлено подразделениям, дислоцированным на побережье Тихого океана, Охотского и Берингова морей, а также на остров Врангеля, остров Матуа и поселок Мыс Шмидта", - сообщил Воскресенский.
Грузы доставляли суда гидрографической службы ТОФ, вспомогательного флота и сторонних фирм-перевозчиков. После завершения навигации продовольствие, оборудование и специальное имущество будут доставлять вертолетами авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота.
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12.12.2017
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