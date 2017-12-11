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Шойгу: военные уже начали возвращаться в РФ из Сирии

13.12.2017 ТАСС 149 0
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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

Глава российского военного ведомства добавил, что точный срок вывода всех войск из республики будет определяться по обстановке

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военные уже начали возвращаться домой из Сирии, точный срок вывода войск будет определяться по обстановке. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Они уже начали возвращаться, посмотрим по обстановке", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, сколько времени займет этот процесс.

Ранее в понедельник Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о разгроме "наиболее боеспособной группировки международных террористов" и поручил приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирийской Арабской Республики. по его словам, созданы условия для политического урегулирования в стране под эгидой ООН.

При этом Путин напомнил, что в соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российской Центр по примирению враждующих сторон. Кроме того, созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования ВС РФ: в Тартусе и в Хмеймиме.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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