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Разведчики ЮВО приступили к полевым занятиям в горах Армении

13.12.2017 РИА Новости 269 0
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Военнослужащие во время прохождения этапа Тропа разведчика. Архивное фото
Военнослужащие во время прохождения этапа Тропа разведчика. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ростислав Нетисов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), расположенной в Армении, приступили к полевым занятиям по боевой подготовке, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Занятия проводятся на высокогорном полигоне Камхуд под руководством начальника разведки соединения и продлятся в течение месяца. Военнослужащие научатся выполнять более 100 различных нормативов по разворачиванию современных комплексов разведки, в том числе, комплекса "Радиолампа", - сказал он.

Как отметил Астафьев, военнослужащие на учениях отработают навыки по лыжной и горной подготовке. На этих занятиях разведчики научатся вязать узлы, строить воздушные переправы и преодолевать скальные участки, горные реки в полной экипировке на лыжах с вооружением. Занятия по изучению организации засады, сторожевого охранения и поиска объектов проводятся в суровых зимних условиях с резко меняющимся климатом высокогорной местности, которая находится на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Астафьев сообщил, что в занятиях по одиночной подготовке участвуют более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной техники. Завершится курс подготовки военных в Закавказье сдачей нормативов по основным предметам обучения и преодолением зимней тропы разведчика.
12.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Военные учения

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