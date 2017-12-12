Рейтинг SIPRI ста крупнейших военно–промышленных компаний мира за 2016 год



Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.

Источник: Madelyn Brown / ВВС США Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.Источник: Madelyn Brown / ВВС США

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) опубликовал очередной ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2016 год. Согласно данным этого исследования, в 2016 году зафиксирован первый год роста продаж военной продукции компаний из указанного Top-100 после последних пяти лет непрерывного падения. Всего в 2016 году указанной сотней крупнейших военно-промышленных компаний было продано военной продукции на внутренних и внешних рынках суммарно на 374,8 млрд, долл США, что на 1,9 % больше по сравнению с 2015 годом [обратим внимание, что по данной методике речь идет не мировом военном производстве вообще, а только о военном производстве 100 крупнейших компаний, вошедших в рейтинг. - bmpd].

Cогласно данным исследования SIPRI, в рейтинге по общим объемам военного производства традиционно лидировали американские компании, на долю которых в 2016 году пришлось 217,2 млрд долл (рост на 4 %). Американскими являются шесть из десяти крупнейших мировых оборонных компаний рейтинга, в том числе три первые, и семь компаний из второй десятки рейтинга. Крупнейшим мировым военным производителем остается корпорация Lockheed Martin, оборонные продажи которой выросли в 2016 году на 10,7 % - до 40,83 млрд долл (главным образом за счет развертывания серийного производства истребителей F-35 и присоединения компании Sikorsky Aircraft). Второе и третье места в рейтинге заняли корпорации Boeing (29,51 млрд долл оборонных продаж) и Raytheon (22,91 млрд долл). Пятое место в рейтинге занимает Northrop Grumman (21,4 млрд долл), шестое - General Dynamics (19,23 млрд долл), и восьмое - корпорация L-3 Communications (8,89 млр долл). Особую позицию "вне рейтинга" занимает американское подразделение корпорации BAE Systems, с оборонными продажами в 9,3 млрд долл также являющееся фактически одним из крупнейших американских оборонных подрядчиков.

Европейские компании, вошедшие в рейтинг, показали в 2016 году общий объем продаж 91,6 млрд долл (рост всего на 0,2 %). крупнейшей номинально европейской компанией в рейтинге остается ВАЕ Systems, занимающая четвертое место в мировом масштабе (22,79 млрд долл, рост ее продаж составил 2 %). Седьмое место в мировом рейтинге занимает группа Airbus (12,52 млрд долл оборонных продаж), девятое - компания Leonardo (8,5 млрд долл), и десятое - группа Thales (8,17 млрд долл). 16-е место занимает Rolls-Royce (4,45 млрд долл).

Общий объем военных продаж российских компаний, вошедших в рейтинг, составил в 2016 году 26,6 млрд долл (рост на 3,8 %). Российское АО "Объединенная авиастроительная корпорация" занимает 13-е место среди мировых оборонных компаний в данном рейтинге (в 2015 году у нее было 17-е место) с оцениваемым объемом оборонных продаж в 5,16 млрд долл; АО "Объединенная судостроительная корпорация" находится на 19-м месте (15-е место в 2015 году) с оцениваемым объемом оборонных продаж в 4,03 млрд долл; АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" заняло в рейтинге 24-е место (26-е в 2015 году) с 3,43 млрд долл, АО "Вертолеты России" - 29-е место (24-е в 2015 году) с 2,91 млрд долл. Также из российских компаний в рейтинг включены АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение" (2,53 млрд долл.; 35-е место), АО "НПО "Высокоточные комплексы" (1,94 млрд долл; 44-е место), АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (1,71 млрд долл; 50-е место), АО "НПК "Уралвагонзавод" (1,68 млрд долл; 52-е место), КРЭТ (1,61 млрд долл; 53-е место), АО "Объединённая приборостроительная корпорация" (1,58 млрд долл; 56-е место). Отмечены "вне рейтинга" (как входящие в холдинги) АО "Компания "Сухой" (1,61 млрд долл), АО "Корпорация "Иркут" (1,32 млрд долл) и ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (0,91 млрд долл).

Среди стран-оборонных производителей "второго эшелона", согласно данным SIPRI, наибольший рост показали военно-промышленные компании Южной Кореи. Вошедшие в рейтинг южнокорейские компании реализовали в 2016 году военной продукции суммарно на 8,4 млрд долл (рост на 20,6 %). Крупнейшим южнокорейским оборонным производителем оценена Korea Aerospace Industries (1,76 млрд долл; 48-е место в мировом рейтинге).

В целом крупнейшим оборонным производителем вне США, Европы и России в рейтинге названа японская Mitsubishi Heavy Industries (3,67 млрд долл военых продаж; 21-е место), за которой следует израильская Elbit Systems (3,1 млрд долл; 27-е место).

Украинский ГК "Укроборонпром" занимает в рейтинге 77-е место с объемом оборонных продаж 1,06 млрд долл.

Со стороны bmpd заметим, что, помимо возможной дискуссионности самой методики подсчета объемов оборонных продаж компаний, применяемой SIPRI, полное отсутствие в этом рейтинге китайских компаний резко снижает его ценность.