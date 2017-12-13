Наполеоновские планы вертикального взлета

VK 609

№5 13.12.2017 09:26 гадаю, что всевозможные электрокоптеры плотно войдут в транспортные системы крупных городов уже в ближайшее десятилетие. Развитие будет таким же бурным, как у планшетов. Вчера не было, а завтра есть у всех. Образно конечно. Всё зависит от того как скоро появятся эффективные электродвигатели с нужной тягой и достаточно лёгкие аккумуляторы. Пока дальше демонстраций прототипов дело что-то не идёт.



Среди причин, по которой сдерживается развитие с/лёгкой и лёгкой авиации в той же Москве, является потребность в авиационном бензине для многих ЛА с ДВС. Во-первых он дорогой. Его не купить на простой заправке. Для его хранения нужно нормальное топливохранилище со всеми вытекающими потребностями в оборудовании земельного участка и бюрократический ад с оформлением разрешений. Хранение топлива это потребность в охране, заправщиках, отчётность и т.д.

Совсем другое дело, если ЛА будут с электродвигателями. Проще, надёжнее. Не требует особой охраны. Всё можно автоматизировать и управлять дистанционно. Электричество не разбадяжат и для него не требуется хранилище. Ну просто мечта-мечта.

Сеть "вертодромов" в Москве в таком случае сделать не проблема. Клиентуры полно. Особенно на западном направлении (по нуворишскому рублёвскому шоссе).



Самый сложный вопрос это организация воздушных трасс. Потребует законодательной работы, усиления контроля за всеми остальными летательными аппаратами. Челноки на автопилоте, объединённые в сеть с функциями диспетчеризации и централизованного управления решат эту проблему. Вот готовый рынок для целой отрасли, которую никак нельзя отдавать без боя иностранным капиталистам.

А в след за богатой публикой появятся варианты и для массового сегмента, когда технологии дорастут.