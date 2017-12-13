Наполеоновские планы вертикального взлета
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Самолет вертикального взлета и посадки Як-141.
Источник: pravdoryb.info
Электросамолет оторвался от действительности, считают эксперты
Частная компания Napoleon Aero представила проект электросамолета. Главная фишка – вертикальные взлет и посадка, что позволит аппарату взлетать с любых площадок.
Одной зарядки аккумуляторов, сообщают разработчики, будет хватать на 100 километров. Четырехместная машина, обозначенная VTOL, имея максимальный взлетный вес около 1,5 тонны, сможет брать полезную нагрузку 400 килограммов. Такая техника должна быть востребована в МЧС, "скорой помощи" и им подобных службах. Кроме того, авторы проекта рассчитывают на его популярность у бизнесменов. Однако по оценке экспертов, идея выпуска подобного самолета больше смахивает на пиар-акцию, поскольку компания не имеет достаточной для такой сложной разработки научной и технической базы. Тем не менее различные коллективы активно занимаются "вертикалками" как для нужд местных воздушных линий, так и для оснащения авианосцев. Последний факт подтверждает заместитель министра обороны Юрий Борисов. В Государственную программу вооружения на 2018–2025 годы заложены ОКР по самолету вертикального взлета и посадки. Скорее всего будут использованы наработки ОКБ Яковлева.
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 48 (712) за 13 декабря 2017 года
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12.12.2017
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Восход
13439
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№1
13.12.2017 07:39
Будущие войны будут за беспилотниками вертикального взлета и посадки
Обратите внимание на уникальные маневренные характеристики моделей.
А наши все в жопу заглядывают израильтянам и амерам. Наперерез нужно бежать, а ни копировать то, что 15 лет назад было актуально.
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beka1
1290
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№2
13.12.2017 08:44
Ну говорить о уникальных маневренных характеристиках на примере миниатюрных моделей не вполне корректно. Я видел в сети видео где модель самолёта обычной аэродинамической схемы стартовала без разбега, вертикально вверх и совершала умопомрачительные кульбиты. Все дело в высочайшей тяовооружённости, какой невозможно пока добился у ,,настоящих,, ЛА
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forumow
3895
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№3
13.12.2017 09:06
и в удельной нагрузке на несущую поверхность. С увеличением габаритов, первая растёт в кубе, тогда как вторая лишь в квадрате.
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Восход
13439
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№4
13.12.2017 09:15
В чем проблема построить модель в 10, в 30 или в 100 раз больше и проверить? Этот мужик кстати русский, если ему обеспечить финансирование (на которое он снимет ангар, закупит оборудование и материалы, сам подберёт себе помощников), то он построит все, что нужно и быстрее, чем это сделает целое КБ. И именно поэтому этого никогда не произойдет (потому что сотни ртов останутся без денег и откатов и не смогут пилить мертоворожденные концепты годами и десятилетиями).
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VK
609
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№5
13.12.2017 09:26
гадаю, что всевозможные электрокоптеры плотно войдут в транспортные системы крупных городов уже в ближайшее десятилетие. Развитие будет таким же бурным, как у планшетов. Вчера не было, а завтра есть у всех. Образно конечно. Всё зависит от того как скоро появятся эффективные электродвигатели с нужной тягой и достаточно лёгкие аккумуляторы. Пока дальше демонстраций прототипов дело что-то не идёт.
Среди причин, по которой сдерживается развитие с/лёгкой и лёгкой авиации в той же Москве, является потребность в авиационном бензине для многих ЛА с ДВС. Во-первых он дорогой. Его не купить на простой заправке. Для его хранения нужно нормальное топливохранилище со всеми вытекающими потребностями в оборудовании земельного участка и бюрократический ад с оформлением разрешений. Хранение топлива это потребность в охране, заправщиках, отчётность и т.д.
Совсем другое дело, если ЛА будут с электродвигателями. Проще, надёжнее. Не требует особой охраны. Всё можно автоматизировать и управлять дистанционно. Электричество не разбадяжат и для него не требуется хранилище. Ну просто мечта-мечта.
Сеть "вертодромов" в Москве в таком случае сделать не проблема. Клиентуры полно. Особенно на западном направлении (по нуворишскому рублёвскому шоссе).
Самый сложный вопрос это организация воздушных трасс. Потребует законодательной работы, усиления контроля за всеми остальными летательными аппаратами. Челноки на автопилоте, объединённые в сеть с функциями диспетчеризации и централизованного управления решат эту проблему. Вот готовый рынок для целой отрасли, которую никак нельзя отдавать без боя иностранным капиталистам.
А в след за богатой публикой появятся варианты и для массового сегмента, когда технологии дорастут.
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forumow
3895
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№6
13.12.2017 09:28
Цитата, Восход сообщ. №4
В чем проблема построить модель в 10, в 30 или в 100 раз больше и проверить?Модель в 10 раз крупнее требует движок в 1000 раз мощнее, ибо и весит соответственно. Но и тогда она не будет летать как маленькая модель, т.к. нагрузка на не несущую поверхность у неё на порядок больше.
Модели летали задолго до того как поднялся в воздух первый самолёт пилотируемый человеком, что приводило в недоумение изобретателей плохо знакомых с математикой.
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Восход
13439
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№7
13.12.2017 12:12
Пока одни сомневаются, другие уже используют
Описание электролета
https://youtu.be/6qo7LpTrW7I?t=345
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forumow
3895
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№8
13.12.2017 13:14
Цитата, Восход сообщ. №7
Пока одни сомневаютсяСумневаются в чём...?! В том что можно построить СВВП? Не сомневаемся - знаем, можно построить. В в том что полномасштабный ЛА будет летать также как его уменьшенная в разы модель? Тоже не сомневаемся - знаем, не полетит!
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Андрей_К
3258
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№9
13.12.2017 13:30
Все равно лучше вертолета ничего не придумать - чем больше винт тем больше эффективность.
Лучше вертолеты совершенствовать а то все СВВП в будущем все равно превратятся в вертолеты (поскольку "изобретатели" будут увеличивать размер своих взлетных вентиляторов до тех пор пока у кого-то не получится вертолет) тут то они хлопнут себя по лбу и скажут: "а чего ж я сразу с вертолета не начал?".
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