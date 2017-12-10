Король небес F-15 потерял корону



Американские истребители F-15E Eagle во время полета над Ираком.

Источник: Matthew Bruch/U.S. Air Force/Reuters Американские истребители F-15E Eagle во время полета над Ираком.Источник: Matthew Bruch/U.S. Air Force/Reuters

Истребитель США F-15 против Су-30 и Су-35: у кого больше шансов

На этой неделе стало известно, что основу истребительного парка ВКС России в ближайшее время составят истребители Су-30 различных модификации и Су-35. До этого почти три десятилетия американский истребитель F-15 считался на Западе бесспорным повелителем небес. Даже сегодня модернизированный F-15 Eagle представляется грозным соперником. "Газета.Ru" разобралась, так ли это на самом деле.

История создания F-15 уходит своими корнями в вооруженные конфликты в Корее и Вьетнаме. Большие и мощные американские истребители, разработанные как для воздушных боев, так и для ударов по наземным целям, плохо зарекомендовали себя в воздушных схватках с меньшими по численности, но более маневренными истребителями Северного Вьетнама.

Истребители той эпохи типа F-4 Phantom были разработаны исходя из предположения, что ракеты класса "воздух-воздух" отменят как устаревшие "собачьи свалки" истребителей, так и не будет необходимости в маневре с предельными перегрузками и стрелково-пушечном вооружении.

Однако после печального опыта воздушных боев в ходе вьетнамской войны тяжелых американских машин с более юркими и вооруженными пушками МиГ-21, представители военно-воздушных сил США пришли к выводу, что им требуется специализированный истребитель для завоевания господства в воздухе.

То есть такая боевая машина, которая объединила бы в себе два двигателя с запредельной тягой, мощную бортовую РЛС, управляемые ракеты различного типа и сильное стрелково-пушечное вооружение. Прежде всего, перспективная машина должна быть очень маневренной, считали в ВВС США.

В 1966 году ВВС США разработали тактико-технические требования к перспективной машине и не менее шести компаний-разработчиков представили свои эскизные проекты. Однако на практике ни один из прототипов, за исключением машины корпорации "Макдоннелл Дуглас" (в настоящее время часть "Боинга"), так и не был построен. В 1969 году ВВС США выбрали эту фирму в качестве победителя конкурса, сразу заказав 107 боевых машин.

"Атакующий орел" в небе

F-15 получился очень грозным самолетом. Ранние версии машины были оснащены двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney F100-PW-100 с дожиганием топлива и с тягой 14 500 в статике и 23 500 фунтов с дожиганием. На выходе получился первый истребитель в мире, который превысил скорость звука в вертикальном полете. Два мощных двигателя Pratt & Whitney поднимали F-15 на высоту 65 тыс. футов (больше 19 тыс. м) всего за 122 секунды. В горизонтальном полете F-15 мог достигал максимальной скорости М - 2,5 (правда только на большой высоте и без дополнительных топливных баков, а также без бомб и ракет), а крейсерская составляла М - 0,9.

Установленная в носу F-15 бортовая РЛС AN/APG-63 была самой совершенной для своего времени. В ней впервые были применены цифровые методы обработки сигналов. Это позволило увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 200 миль (почти 322 км).

F-15 первоначально был вооружен четырьмя ракетами AIM-7 Sparrow c радиолокационной головкой самонаведения и четырьмя управляемыми ракетами AIM-9 Sidewinder с тепловой головкой самонаведения для ведения маневренного воздушного боя на малых расстояниях. В войне во Вьетнаме истребители ВВС США F-4C не имели стрелково-пушечного вооружения, что самым пагубным образом сказывалось на исходе воздушных схваток. Этот недостаток был устранен на F-15 - на истребителе установили мощную 20-мм пушку Гатлинга типа "Вулкан" M61.

Даже в ранних версиях F-15 обладал весьма большой дальностью полета. Оснащенный тремя топливными баками по шестьсот фунтов, F-15 обладал дальностью полета более трех тысяч миль (4,8 тыс. км). Это позволяло ему осуществить перелет с континентальной части США до Европы без промежуточных посадок и дозаправки топливом в полете.

В случае кризиса в Европе это могло резко усилить ПВО НАТО, а позже помогло военно-воздушным силам США организовать управление истребителями F-15 Саудовской Аравии во время операции "Буря в пустыне", взлетающих с удаленных от зоны боевых действий аэродромов.

Первые прототипы F-15 поднялись в воздух в 1972 году, а серийное производство началось в 1973 году. Самолет первоначально начал поступать в ВВС США, а затем и в ВВС дружественных стран, включая Израиль, Японию и Саудовскую Аравию.

Первая победа в воздухе на F-15 была одержана 27 июня 1973 года, когда израильский ас Моше Мельник сбил самолет МиГ-21 ВВС Сирии. Из своих одиннадцати побед четыре Мельник одержал на самолетах F-15A и F-15C.

Победа израильского летчика открыла непрерывную череду успехов F-15 в воздушных боях. На истребителе этого типа были сбиты 104 самолета противника, при этом ни один F-15 не был утрачен в воздушных схватках. В сражениях отличились F-15 ВВС Израиля, Саудовской Аравии и США.

В частности, ВВС Израиля на F-15 период с 1979 по 1982 годы сбили немало сирийских истребителей типа МиГ-21МФ, МиГ-21бис, МиГ-23МС, МиГ-23МФ, а также штурмовиков МиГ-23БН, относящимся к предыдущим поколениям авиации.

Во время войны в Персидском заливе в 1991 году американские и саудовские истребители F-15 без особого труда одержали верх над иракскими истребителями МиГ-29 и Мираж F-1. В одном из воздушных боев был отправлен на землю даже подвернувшийся под руку транспортный самолет ВВС Ирака типа Ил-76. Кроме того, F-15E Strike Eagle сбивали даже ударные вертолеты Ми-24.

Со временем F-15A/В были заменены в производстве модификацией F-15C, который был оснащен новой бортовой РЛС AN/APG-70 с синтезированной апертурой и более совершенными двигателями F100-PW-220.

В варианте Golden Eagle самолет получил новую БРЛС с активной фазированной решеткой типа APG-63V3 и модернизированную нашлемную систему целеуказания, позволяющую в маневренном воздушном бою более эффективно управлять огнем ракет с инфракрасными головками наведения.

В конце 1980-х F-15E получил топливные баки нового типа, что позволило существенно увеличить его дальность полета. В очередной раз была модернизирована БРЛС APG-63, что в сочетании с системой LANTRIN для визуального поиска наземных целей в ночных условиях резко повысило эффективность боевого применения этого самолета.

Со снятием с вооружения тактического бомбардировщика F-111, F-15E Strike Eagle является основным истребителем-бомбардировщиком ВВС США.

ВВС США закупили последний F-15 в 2001 году, но продажи самолета инозаказчикам сохранили производственную линию в корпорации "Боинг", исправно функционирующую и поныне.

Сегодня на вооружении ВВС США приблизительно 177 обновленных F-15C/D и примерно 224 F-15E. Самолет будет в строю, по крайней мере, до начала 2030-х годов. Производитель истребителя корпорация "Боинг" по-прежнему предлагает потенциальным покупателям обновленные версии самолета, считающегося одним из лучших реактивных истребителей последней четверти XX века.

Российский ответ

Противопоставить этому американскому самолету в свое время, эпоху локальных войн разгара холодной войны, нам было решительно нечего. Истребитель F-15 Eagle ВВС США решительно превосходил все советские самолеты того времени по маневренности, скороподъемности, боевым возможностям БРЛС и управляемого оружия.

Су-27 поступил на вооружение позже, в 1980-х годах и в очных воздушных боях с американским истребителем так пока ни разу не встретился.

Однако тактико-техническое задание, в соответствии с которым создавался Су-27, предполагало, что наш самолет в своей первоначальной версии будет примерно на 10% лучше, чем американский F-15A/B. И это, надо прямо сказать, на практике было реализовано. С точки зрения аэродинамики Су-27 был примерно на поколение совершенней F-15 за счет интегральной компоновки.

Однако потом американцы в модернизации своей машины сделали очередной шаг вперед, появились F-15 в вариантах C/D, а мы должны были догонять их за счет Су-27М. Но тут случился 1991 год, и проект Су-27М не состоялся. Кое-что удалось сделать на самых первых Су-30 для авиации ПВО, но бортовое радиоэлектронное оборудование на этом самолете было в основном аналогичное с первыми версиями Су-27.

Тем не менее, заложенные в проект Су-27 технологии плюс некоторые технологические новинки позволили отечественным разработчикам создать линию самолетов Су-30МКИ-МКМ-СМ. Она по ключевым позициям решительно превосходила F-15C/D.

По летно-техническим характеристикам наш самолет однозначно лучше. Американцы немного выиграли, когда поставили на F-15 БРЛС с активной фазированной решеткой, но по большинству характеристик этот локатор вполне сопоставим с пассивной фазированной антенной решеткой самолетов Су-30МКИ/СМ. А Су-35 с БРЛС "Ирбис" (это модернизированная "Барс" с Су-30МКИ/СМ) свела на нет все преимущества американского F-15.

Что касается количества поставленных на вооружение и на экспорт боевых машин (если добавить еще многочисленные китайские клоны), то объем выпуска Су-27 и его вариаций существенно превышает количество произведенных американской промышленностью F-15.

Авиационные эксперты подчеркивают, что есть определенная логика в сравнении концепций Су-30МКИ/СМ, Су-34 и F-15E. Все они - двухместные машины, что позволяет реализовать на практике настоящую многофункциональность (ударные функции в реальной жизни все же лучше реализует двухместный экипаж).

F-15E, пожалуй, ближе к Су-34, сходятся во мнении отечественные эксперты. А Су-30МКИ/СМ в гораздо большей степени сохранил истребительные возможности, приобретя существенный ударный потенциал (подчас даже уникальный, если вспомнить об интеграции этого самолета с проектом "БраМос" - универсальной сверхзвуковой ракетой).

Как результат - Су-30СМ существенно лучше продается на мировом рынке, чем F-15.

Несмотря на поступление на вооружение истребителей 5-го поколения, машины типа F-15 и Су-30 еще долго будут стоять на оснащении военно-воздушных сил самых разных стран - от Саудовской Аравии до Малайзии. Не исключено, что они еще встретятся в реальном бою. Пока же в учебных воздушных боях (на разного рода мероприятиях оперативной подготовки за рубежом), истребители типа Су-30, поставленные иностранным заказчикам, не только не уступают в схватках американским истребителям 5-го поколения F-22, но в ряде случаев и превосходят их.

Михаил Ходаренок