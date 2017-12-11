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2-й кавалерийский полк армии США получил первую бронированную машину Stryker с 30-мм пушкой

12.12.2017 bmpd.livejournal.com 127 0
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Дислоцированный в Европе (в Фильсэкк, Бавария, ФРГ) и регулярно катающийся у российских границ 2-й кавалерийский полк армии США (2nd Cavalry Regiment, 2nd Dragoons; по штату бригада на боевых машинах Stryker) сообщил в социальных сетях, что 8 декабря 2017 года получил первую колесную бронированную машину Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенную боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой. Машина будет использоваться для войсковых испытаний перед началом основных серийных поставок 2-му кавалерийскому полку машин ICVD, ожидаемому с мая 2018 года.

Первая полученная 2-м кавалерийским полком армии США колесная бронированная машина General Dynamics Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенная боевым модулем Kongsberg MCT-30 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK XM813 Bushmaster. Фильсэкк (Германия), декабрь 2017 года (с) 2-й кавалерийский полк армии США

Напомним, что модернизированная машина Stryker в варианте с вооружением в виде 30-мм пушки была разработана корпорацией General Dynamics в соответствии с выданным в апреле 2015 года контрактом армии США на ее создание в интересах 2-го кавалерийского полка. Первый опытный образец ICVD ХМ1296 был передан армии США 27 октября 2017 года. Всего с ведущихся с января 2017 года государственных испытаниях принимает участие восемь опытных образцов.

По завершении испытаний поставка 81 серийной машины Stryker с 30-мм пушкой во 2-й кавалерийский полк должна быть начата в мае 2018 года в рамках контракта стоимостью 329 млн долл, выданному армией США General Dynamics в мае 2016 года. В июле 2018 года ожидается первое развертывание машин ICVD 2-го кавалерийского полка в Польше.

Требование со стороны 2-го кавалерийского полка на оснащение машин Stryker 30-мм пушками прямо мотивируется необходимостью противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82). До настоящего времени БТР Stryker штатно оснащались дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19.

Модернизированная машина с 30-мм пушкой, обозначаемая ХМ1296 Stryker ICV Dragoon, оснащается башенноподобным необитаемым дистанционно управляемым бронированным боевым модулем Kongsberg MCT-30 (ранее обозначался Medium Caliber Remote Weapons Station - MC RWS) с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK XM813 Bushmaster и спаренным 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, и может использовать выстрелы с дистанционным подрывом. Модуль не имеет подбашенного отделения и оснащается круглосуточной дублированной системой управления огнем. Машина с данным боевым модулем сохраняет штатную вместимость в девять человек десанта. ХМ1296 также имеет корпус машин варианта Double V-Hull с усиленной противоминной защитой.

Ранее General Dynamics провела предварительные огневые испытания боевого модуля Kongsberg MCT-30 на машине Stryker в 2014 году.

После оснащения машинами ХМ1296 2-го кавалерийского полка не исключается возможность их поставки в другие восемь бригад Stryker армии США. Также рассматривается возможность дополнительного оснащения боевых модулей М151 "cтандартных" машин Stryker пусковыми установками ПТРК Javelin.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Stryker
БМП-2
БМП-3
БТР-82
Компании
General Dynamics
Kongsberg
Orbital ATK

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