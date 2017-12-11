2-й кавалерийский полк армии США получил первую бронированную машину Stryker с 30-мм пушкой

Дислоцированный в Европе (в Фильсэкк, Бавария, ФРГ) и регулярно катающийся у российских границ 2-й кавалерийский полк армии США (2nd Cavalry Regiment, 2nd Dragoons; по штату бригада на боевых машинах Stryker) сообщил в социальных сетях, что 8 декабря 2017 года получил первую колесную бронированную машину Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенную боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой. Машина будет использоваться для войсковых испытаний перед началом основных серийных поставок 2-му кавалерийскому полку машин ICVD, ожидаемому с мая 2018 года.

Первая полученная 2-м кавалерийским полком армии США колесная бронированная машина General Dynamics Stryker ХМ1296 Stryker ICV Dragoon (ICVD), оснащенная боевым модулем Kongsberg MCT-30 с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK XM813 Bushmaster. Фильсэкк (Германия), декабрь 2017 года (с) 2-й кавалерийский полк армии США

Напомним, что модернизированная машина Stryker в варианте с вооружением в виде 30-мм пушки была разработана корпорацией General Dynamics в соответствии с выданным в апреле 2015 года контрактом армии США на ее создание в интересах 2-го кавалерийского полка. Первый опытный образец ICVD ХМ1296 был передан армии США 27 октября 2017 года. Всего с ведущихся с января 2017 года государственных испытаниях принимает участие восемь опытных образцов.

По завершении испытаний поставка 81 серийной машины Stryker с 30-мм пушкой во 2-й кавалерийский полк должна быть начата в мае 2018 года в рамках контракта стоимостью 329 млн долл, выданному армией США General Dynamics в мае 2016 года. В июле 2018 года ожидается первое развертывание машин ICVD 2-го кавалерийского полка в Польше.

Требование со стороны 2-го кавалерийского полка на оснащение машин Stryker 30-мм пушками прямо мотивируется необходимостью противостоять многочисленным основным русским бронированным машинам, оснащенным 30-мм пушками (БМП-2, БМП-3, БТР-82). До настоящего времени БТР Stryker штатно оснащались дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg M151 Protector с 12,7-мм пулеметом М2 или 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19.

Модернизированная машина с 30-мм пушкой, обозначаемая ХМ1296 Stryker ICV Dragoon, оснащается башенноподобным необитаемым дистанционно управляемым бронированным боевым модулем Kongsberg MCT-30 (ранее обозначался Medium Caliber Remote Weapons Station - MC RWS) с 30-мм автоматической пушкой Orbital ATK XM813 Bushmaster и спаренным 7,62-мм пулеметом. Пушка имеет двойное питание и боекомплект в модуле в 150 снарядов, и может использовать выстрелы с дистанционным подрывом. Модуль не имеет подбашенного отделения и оснащается круглосуточной дублированной системой управления огнем. Машина с данным боевым модулем сохраняет штатную вместимость в девять человек десанта. ХМ1296 также имеет корпус машин варианта Double V-Hull с усиленной противоминной защитой.

Ранее General Dynamics провела предварительные огневые испытания боевого модуля Kongsberg MCT-30 на машине Stryker в 2014 году.

После оснащения машинами ХМ1296 2-го кавалерийского полка не исключается возможность их поставки в другие восемь бригад Stryker армии США. Также рассматривается возможность дополнительного оснащения боевых модулей М151 "cтандартных" машин Stryker пусковыми установками ПТРК Javelin.