На БДК "Иван Грен" проходит очередной этап государственных испытаний



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийске, 19.06.2016.

Источник: eto ya / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийске, 19.06.2016.Источник: eto ya / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 11 декабря. В рамках проведения государственных испытаний экипаж большого десантного корабля "Иван Грен" совместно с морскими пехотинцами Балтийского флота приступил к проведению испытаний по погрузке и выгрузке военной техники.

Кроме того, экипаж БДК совместно с представителями заводской сдаточной команды проведет испытания главной энергетической установки, комплексов связи, проверит работу носового и кормового высадочных устройств.

В ближайшие дни экипажу "Ивана Грена" предстоит также выполнить стрельбы по морским и воздушным целям, осуществить минные постановки.

Справочно:

БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позднее и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.