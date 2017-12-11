Звено Су-30СМ совершает перелет с Иркутского авиазавода на аэродром постоянного базирования в Курской области
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Самолет Су-30СМ.
Источник: © РИА Новости, Георгий Зимарев
ЦАМТО, 11 декабря. С аэродрома Иркутского авиазавода звено истребителей Су-30СМ 9 декабря начало перелет в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Курской области, для комплектования первой боевой авиаэскадрильи.
Самолеты были приняты на заводе-изготовителе инженерно-техническим персоналом воинской части и подготовлены к длительному перелету.
Су-30СМ – российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.
Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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11.12.2017
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