Специалисты ВМФ РФ за сутки произвели 5 погружений аппарата "Пантера плюс" в районе поиска подлодки "Сан-Хуан"
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Глубоководный телеуправляемый аппарат "Пантера Плюс" на спасательном судне «ЭПРОН».
Источник: http://www.tetis-group.ru/
ЦАМТО, 11 декабря. Специалисты ВМФ России, используя улучшение гидрометеоусловий в районе поиска подводной лодки "Сан Хуан" ВМС Аргентины, за сутки (8 декабря) обследовали еще несколько точек аномалий рельефа дна на глубинах от 135 до 1050 м.
В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" российскими специалистами 8 декабря было осуществлено 5 погружений телеуправляемого необитаемого аппарата "Пантера плюс". Результатом этой работы стало обнаружение еще одного корпуса затонувшего рыболовного траулера. В условиях нестабильных погодных условий в районе поиска работы возобновляются и продолжаются при волнении моря, позволяющем производить спуски подводного аппарата "Пантера плюс". В свою очередь, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно "Янтарь" производит обследование района штатным поисковым оборудованием.
Всего, на данный момент, за время участия в поисковых работах у побережья Аргентины специалистами службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России, находящимися на борту морского буксира ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" произведено 12 погружений подводного аппарата "Пантера Плюс" на глубины от 125 до 1050 м с целью обследования обнаруженных аномалий рельефа дна. За этот период были обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовецких траулера и два бетонных блока, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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11.12.2017
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