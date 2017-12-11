Группа гидрографов ВМФ России прошла цикл обучения работе с радиогеодезическим комплексом "Крабик БМ"



Специалисты-гидрографы ВМФ России.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Специалисты-гидрографы ВМФ России.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 11 декабря. Свыше 20 специалистов гидрографических служб флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершили цикл обучения работе с радиогеодезическим комплексом "Крабик-БМ".

Этот комплекс является новым, перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения гидрографической службы ВМФ России.

Обучение проходило на базе АО "НПП Радиосвязь" в г.Красноярске и носило практическую направленность, что позволило специалистам овладеть навыками, необходимые для грамотной и безаварийной эксплуатации радиогеодезического комплекса "Крабик БМ".

Система "Крабик-БМ" предназначена для высокоточного автоматического определения координат и элементов движения стационарных и подвижных надводных объектов.

Радиогеодезический комплекс "Крабик БМ", которым оснащаются гидрографические службы флотов, помимо обеспечения морской навигации, обеспечивает точность морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ.

"Крабик БМ" состоит из радиоприемных и радиопередающих устройств, устанавливаемых на объекте-носителе или пункте, положение которого подлежит определению, и на опорных объектах или пунктах, координаты которых известны. Комплекс впервые был продемонстрирован на форуме "Армия-2016", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.