Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Группа гидрографов ВМФ России прошла цикл обучения работе с радиогеодезическим комплексом "Крабик БМ"

12.12.2017 ЦАМТО 101 0
0
Понравилась новость?
 0
Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 11 декабря. Свыше 20 специалистов гидрографических служб флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершили цикл обучения работе с радиогеодезическим комплексом "Крабик-БМ".

Этот комплекс является новым, перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения гидрографической службы ВМФ России.

Обучение проходило на базе АО "НПП Радиосвязь" в г.Красноярске и носило практическую направленность, что позволило специалистам овладеть навыками, необходимые для грамотной и безаварийной эксплуатации радиогеодезического комплекса "Крабик БМ".

Система "Крабик-БМ" предназначена для высокоточного автоматического определения координат и элементов движения стационарных и подвижных надводных объектов.

Радиогеодезический комплекс "Крабик БМ", которым оснащаются гидрографические службы флотов, помимо обеспечения морской навигации, обеспечивает точность морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических и дноуглубительных работ.

"Крабик БМ" состоит из радиоприемных и радиопередающих устройств, устанавливаемых на объекте-носителе или пункте, положение которого подлежит определению, и на опорных объектах или пунктах, координаты которых известны. Комплекс впервые был продемонстрирован на форуме "Армия-2016", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 04:55
  • 1
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 12.12 03:01
  • 27
США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
  • 12.12 02:19
  • 3
Израильские ракеты вновь ударили по цели в Сирии
  • 12.12 02:17
  • 1
Как обновилась российская армия за пять лет
  • 12.12 02:03
  • 2
WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие
  • 12.12 00:40
  • 1
Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: мы готовим запуск наноспутника
  • 11.12 23:35
  • 1151
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.12 22:21
  • 1
Израильской армии нужны женщины
  • 11.12 22:16
  • 5
Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде
  • 11.12 22:08
  • 2
Новый грузовой автомобиль "Богдан (МАЗ) 63172" для вооруженных сил Украины
  • 11.12 21:41
  • 126
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 11.12 21:10
  • 4
Американская ракета-убийца окажется полностью автономной
  • 11.12 21:09
  • 4001
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.12 20:37
  • 3
"Баргузин" уходит на запасный путь
  • 11.12 20:36
  • 12
"Ночной охотник" ничего не видит
другие обсуждаемые темы