Министерства обороны России и Японии проведут 27 совместных мероприятий в 2018 году
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Корабли морских сил самообороны Японии во Владивостоке.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Генерал армии Валерий Герасимов отметил, что Минобороны РФ готово развивать политический диалог и практическое сотрудничество с Японией
ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Министерства обороны России и Японии проведут 27 совместных мероприятий в 2018 году, который объявлен перекрестным годом двух стран, сообщил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам встречи с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.
"На следующий год договорились о проведении 27 совместных мероприятий двустороннего военного сотрудничества. Рассчитываем на их успешную реализацию в полном объеме при поддержке японской стороны", - сказал Герасимов.
Он отметил, что 2018 год станет перекрестным годом России в Японии и Японии в России.
"Запланировано свыше 300 мероприятий. Примем непосредственное участие в их реализации по линии военных ведомств. Включили в программу ряд интересных предложений, в том числе заходы кораблей, образовательные обмены, военно-мемориальные и другие мероприятия", - подчеркнул начальник Генштаба.
Кроме того, Герасимов отметил, что Минобороны РФ приветствует начавшуюся активизацию взаимодействия между двумя странами и готово развивать политический диалог и практическое сотрудничество. "Япония - наш важный сосед, развитию отношений с которым уделяем особое внимание. Сейчас с удовлетворением отмечаем начавшуюся активизацию российско-японских связей", - сказал он.
"Готовы развивать политический диалог и практическое сотрудничество с Японией на основе договоренностей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год", - подчеркнул генерал армии.
По словам начальника Генштаба, военные намерены уделять особое внимание реализации согласованной президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ позитивной повестки дня. "Исходим из того, что задан новый вектор двусторонних отношений, нацеленный на возобновление сотрудничества в прежнем объеме. Это требует энергичной совместной работы", - сказал Герасимов.
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11.12.2017
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