Минобороны: укрепление военных связей РФ и Японии играет важную роль в безопасности в АТР
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов отметил, что "укрепление партнерских связей по военной линии в полной мере отвечает национальным интересам" двух стран
ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Укрепление партнерских военных связей России и Японии играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в Токио начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.
Герасимов также отметил, что сотрудничество между двумя странами энергично развивается. "Готовы наращивать связи между военными ведомствами на основе договоренностей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год", - подчеркнул начальник Генштаба.
Он напомнил, что в марте возобновлен диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", и на встрече в Токио министры обменялись мнениями по ключевым аспектам глобальной и региональной безопасности, дали оценки перспективным направлениям развития сотрудничества. "Считаем, что укрепление партнерских связей по военной линии в полной мере отвечает национальным интересам России и Японии, играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Герасимов.
По словам генерала армии, Минобороны РФ заинтересовано в дальнейшем расширении военно-морского взаимодействия с Японией и готово к совместной работе над проектом соглашения о сотрудничестве при поиске и спасении экипажей аварийных подводных лодок. "Проведение двусторонних поисково-спасательных учений "САРЕКС" (SAREX) способствует улучшению координации между нашими флотами и повышению уровня совместного противодействия угрозам безопасности на море. Хотел бы подчеркнуть нашу заинтересованность в дальнейшем расширении военно-морского взаимодействия" , - сказал генерал армии.
"Готовы к совместной работе над проектом межправительственного соглашения о сотрудничестве в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок", - продолжил он. По словам Герасимова, данный документ создаст правовой механизм, регулирующий вопросы поиска и спасания экипажей аварийньк подводньк лодок, что значительно сократит время, необходимое для организации поисковьк и спасательных операций, а также повысит эффективность их проведения.
В начале рабочего визита начальник Генштаба возложил венок к памятнику военнослужащим сил самообороны Японии, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время.
Монумент был построен в 1980 году в годовщину празднования 30-летия образования Сил самообороны по распоряжению премьер-министра Японии Судзуки. Он олицетворяет память военнослужащих, погибших во время исполнения служебных обязанностей, преимущественно в ходе учений или ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. Ежегодно Министерство обороны проводит церемонию памяти жертв с участием членов семей военнослужащих, премьер-министра Японии и бывших министров обороны.
Традиционно при посещении министерства обороны Японии высшими должностными лицами иностранных государств организуется церемония возложения венка к памятнику.
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11.12.2017
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