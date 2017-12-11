Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Моряки ТОФ обследовали первые участки моря в поисках двух затонувших в 1941 году подлодок

12.12.2017 ТАСС 126 0
0
Понравилась новость?
 +1
Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский сообщил, что экипаж судна "Игорь Белоусов" пока не обнаружил объекты, похожие на советские подлодки "М-63" и "М-49"

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты спасательного судна Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили первый этап глубоководного поиска двух затонувших в 1941 году советских дизельных подводных лодок. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" в акватории залива Петра Великого завершил выполнение задач первого этапа поисковых работ в предполагаемом районе гибели в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49". Объектов, похожих по характеристикам на погибшие подлодки, пока не обнаружено", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что на этом этапе "Игорь Белоусов" обследовал только первые несколько секторов. Спасательный корабль вел поиск погибших субмарин с использованием буксируемого гидролокатора с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Остальные сектора будут детально осмотрены в ходе плановой работы в 2018 году.

"В этом году поисков пока не предполагается по погодным условиям. Но за следующий год оставшаяся часть района будет планомерно осмотрена. В случае, если зонды обнаружат что-то похожее на искомые подлодки, будет привлекаться рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс", - пояснил представитель флота.

Дизельные подводные лодки "М-63" и "М-49" (проекта "Малютка") во время выполнения боевого задания предположительно в районе залива Посьета пропали без вести в августе 1941 года. Ранее их поиски осуществлялись неоднократно, , но только на малых глубинах.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
9M14 Малютка
Игорь Белоусов
Пётр Великий
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 04:55
  • 1
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 12.12 03:01
  • 27
США и Россия приблизились к краху Договора о РСМД
  • 12.12 02:19
  • 3
Израильские ракеты вновь ударили по цели в Сирии
  • 12.12 02:17
  • 1
Как обновилась российская армия за пять лет
  • 12.12 02:03
  • 2
WSJ: Lockheed Martin установит для Пентагона на истребители F-15 лазерное оружие
  • 12.12 00:40
  • 1
Вице-министр аэрокосмической промышленности Казахстана: мы готовим запуск наноспутника
  • 11.12 23:35
  • 1151
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.12 22:21
  • 1
Израильской армии нужны женщины
  • 11.12 22:16
  • 5
Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде
  • 11.12 22:08
  • 2
Новый грузовой автомобиль "Богдан (МАЗ) 63172" для вооруженных сил Украины
  • 11.12 21:41
  • 126
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 11.12 21:10
  • 4
Американская ракета-убийца окажется полностью автономной
  • 11.12 21:09
  • 4001
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.12 20:37
  • 3
"Баргузин" уходит на запасный путь
  • 11.12 20:36
  • 12
"Ночной охотник" ничего не видит
другие обсуждаемые темы