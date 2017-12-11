Моряки ТОФ обследовали первые участки моря в поисках двух затонувших в 1941 году подлодок



Спасательное судно "Игорь Белоусов".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Спасательное судно "Игорь Белоусов".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский сообщил, что экипаж судна "Игорь Белоусов" пока не обнаружил объекты, похожие на советские подлодки "М-63" и "М-49"

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты спасательного судна Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили первый этап глубоководного поиска двух затонувших в 1941 году советских дизельных подводных лодок. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

"Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" в акватории залива Петра Великого завершил выполнение задач первого этапа поисковых работ в предполагаемом районе гибели в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49". Объектов, похожих по характеристикам на погибшие подлодки, пока не обнаружено", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что на этом этапе "Игорь Белоусов" обследовал только первые несколько секторов. Спасательный корабль вел поиск погибших субмарин с использованием буксируемого гидролокатора с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Остальные сектора будут детально осмотрены в ходе плановой работы в 2018 году.

"В этом году поисков пока не предполагается по погодным условиям. Но за следующий год оставшаяся часть района будет планомерно осмотрена. В случае, если зонды обнаружат что-то похожее на искомые подлодки, будет привлекаться рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс", - пояснил представитель флота.

Дизельные подводные лодки "М-63" и "М-49" (проекта "Малютка") во время выполнения боевого задания предположительно в районе залива Посьета пропали без вести в августе 1941 года. Ранее их поиски осуществлялись неоднократно, , но только на малых глубинах.