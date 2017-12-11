Видео: США используют стелс-технологии для новой ракеты



LRASM-A Concept. Источник: defenseindustrydaily.com. LRASM-A Concept. Источник: defenseindustrydaily.com.

В США начали использовать стелс-технологии от тяжелого стратегического бомбардировщика B-2 для противокорабельной ракеты большой дальности. Это проект LRASM - Long Range Anti-Ship Missile. Об этом сообщили на портале Popular Mechanics.

Как прокомментировал менеджер проекта Джо Манчини, новая ракета обладает совершенно другими техническими характеристиками. Во-первых, она имеет пассивную радиолокационную систему, то есть не передает внешние сигналы, а наоборот, принимает их. Это дает преимущество - противнику труднее обнаружить LRASM. Во-вторых, ракета основана на миниатюризации радиоэлектронных систем, которые применяют как в тяжелом стратегическом бомбардировщике B-2, так и в истребителях-бомбардировщиках F-35 и истребителях F-22.

Кроме того, увеличится и дальность полета новой ракеты - до 900 километров. Это в три раза больше, чем у действующей ракеты Harpoon. Одна LRASM способна потопить эсминец противника водоизмещением в девять тысяч тонн. Оснащена ракета и современной системой, которая в состоянии самостоятельно принимать решения об уничтожении цели, опираясь на электронную библиотеку кораблей. Последнее "новшество" реализовано в советской/российской противокорабельной ракете "Гранит", стоящей на вооружении с 1983 года.

Поступление новых ракет для американской армии планируется уже в 2018 году. Известно о том, что Пентагон закупит 23 LRASM.

Светлана Цыганкова