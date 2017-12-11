В Минобороны приветствует начавшуюся активизацию связей с Японией
|
|
Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТОКИО, 11 дек - РИА Новости. Минобороны РФ приветствует начавшуюся активизацию российско-японских связей и готово развивать политический диалог и практическое сотрудничество, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам встречи с с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.
"Япония - наш важный сосед, развитию отношений с которым уделяем особое внимание. Сейчас с удовлетворением отмечаем начавшуюся активизацию российско-японских связей", - сказал Герасимов.
"Готовы развивать политический диалог и практическое сотрудничество с Японией на основе договоренностей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год", - подчеркнул он.
По словам начальника Генштаба, военные намерены уделять особое внимание реализации согласованной президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзэ Абэ позитивной повестки дня.
"Исходим из того, что задан новый вектор двусторонних отношений, нацеленный на возобновление сотрудничества в прежнем объеме. Это требует энергичной совместной работы", - сказал начальник Генштаба.
|
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.12.2017 "Неожиданная русская военная победа в Сирии"
12.12.2017 Успехи сирийской военной кампании России
12.12.2017 Как обновилась российская армия за пять лет
12.12.2017 Министерства обороны России и Японии проведут 27 совместных мероприятий в 2018 году
12.12.2017 Начальник Генштаба ВС РФ прибыл с рабочим визитом в Токио
08.12.2017 Российский Генеральный штаб заявил о полном освобождении Сирии от террористов ИГИЛ
06.12.2017 Поражение по очкам
30.11.2017 Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии