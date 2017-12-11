В Минобороны приветствует начавшуюся активизацию связей с Японией



Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ТОКИО, 11 дек - РИА Новости. Минобороны РФ приветствует начавшуюся активизацию российско-японских связей и готово развивать политический диалог и практическое сотрудничество, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам встречи с с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.

"Япония - наш важный сосед, развитию отношений с которым уделяем особое внимание. Сейчас с удовлетворением отмечаем начавшуюся активизацию российско-японских связей", - сказал Герасимов.

"Готовы развивать политический диалог и практическое сотрудничество с Японией на основе договоренностей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год", - подчеркнул он.

По словам начальника Генштаба, военные намерены уделять особое внимание реализации согласованной президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзэ Абэ позитивной повестки дня.

"Исходим из того, что задан новый вектор двусторонних отношений, нацеленный на возобновление сотрудничества в прежнем объеме. Это требует энергичной совместной работы", - сказал начальник Генштаба.