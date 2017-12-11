Разрушительный "Триумф": ЗРК С-400 в действии



Зенитные системы С-400.

Источник: rg.ru Зенитные системы С-400.Источник: rg.ru

Военные провели боевые стрельбы из "Триумфа" во время заключительного этапа переобучения на ЗРК С-400. По легенде, зенитчики одновременно поразили несколько мишеней, имитирующих воздушные баллистические цели.