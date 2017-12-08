Маленькие путинские корветы-убийцы



Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800.

Источник: © РИА Новости, Александр Гальперин Спуск на воду первого серийного малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800.Источник: © РИА Новости, Александр Гальперин

Слово "каракурт" в переводе означает "Черная вдова"…

Маленький, но очень эффективный и, как и его образец-паук, в случае крайней необходимости - смертельно опасный, новый российский ракетный корабль должен будет в будущем защищать берега путинской империи.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду второй боевой корабль нового класса "Каракурт" - на радость российским военным и их верховному главнокомандующему и президенту Владимиру Путину.

Предполагаемый район применения новых кораблей: Черное море - а также побережье Балтийского моря под Калининградом, бывшим Кёнигсбергом, что, с точки зрения НАТО, уже из-за непосредственной близости к Польше и Прибалтике может представлять собой дополнительную угрозу.

С точки зрения экспертов, ультрасовременный боевой корабль (проект 22800) не имеет аналогов: размером с корвет, скорость - как у эсминца, огневая мощь - как у тяжелого крейсера, невидимость подводной лодки. К тому же, относительно дешевые корабли проекта 22800 "Каракурт" должны, кстати, вызывать у НАТО чувство тревоги.

Эти универсальные корветы с их баллистическими ракетами для морских и наземных целей представляют собой постоянную опасность не только для прибрежных городов, но даже для больших боевых кораблей и авианосцев.

Из-за их свойства "шапки-невидимки" они представляют собой цель, которую трудно обнаружить и поэтому почти невозможно уничтожить.

В 2015 году был дан заказ на строительство корветов

Официально о создании "Черного волка", как также можно перевести слово "каракурт", было объявлено летом 2015 года. Заявленная цель: более мелкие и более маневренные, но столь же боеспособные корабли для операций как вблизи побережья, так и в открытом море - с соответствующим вооружением.

"Развитие происходит в направлении создания универсальных ракет дальнего действия, которые могут быть применены как против целей на берегу, так и в море и на суше", - заявил тогдашний глава российского военно-морского флота Виктор Чирков (58).

Еще в декабре на верфи "Пелла" в Санкт-Петербурге с "Ураганом" и "Тайфуном" были заложены два первых корабля амбициозного проекта 22800. Согласно первоначальным планам, по меньшей мере один из этих кораблей должен быть передан российскому ВМФ еще в 2017 году.

Бортовое оборудование корвета

Для того, чтобы их громкие названия оправдали себя, эти корабли, длиной всего 65 метров и шириной 10 метров (водоизмещение всего 800 тонн), оснащены самой лучшей военной техникой:

Тактическое ударное вооружение: 1×8 УВП 3С14 для ракет РК П-800 "Оникс" и "Калибр-НК".

Зенитная артиллерия: 1×ЗРАК Панцирь-М.

Тем самым каждый вражеский корабль в радиусе 500 километров вокруг "Каракурта" находится в опасности. Наземные цели могут находиться на удалении до 2500 километров.

Орудия типа AK-630M против подлетающего противника.

Артиллерия: 1×1-100мм или 1×1-76мм автоматическая универсальная артиллерийская установка.

При этом на строительство одного корвета требуется менее года, и затраты гораздо ниже, чем на строительство большого боевого корабля.

Однако по боевым качествам они лишь немного уступают большим боевым кораблям:

С дальностью плавания до 3000 морских миль и скоростью хода примерно в 30 узлов (российские дизель-электрические двигатели) корвет может не только находиться в автономном плавании в течение 15 дней, но и мгновенно нападать и так же быстро исчезать.

Предшественник корвета уже беспокоил Запад

Опасения у западных военных вызывает не только эта пугающая способность корвета нанести удар и исчезнуть (Hit and run), особенно когда они действуют целым соединением.

Еще корабль класса "Буян-М", предшественник корветов, считался сильнее любого корабля США в прибрежных сражениях. Новый корвет значительно более приспособлен к морским условиям, и область его применения как технически, так и тактически гораздо шире. Значительно расширены и его стратегические возможности.

То, что российские военные бросили вызов доминированию США на море и в операциях с применением крылатых ракет дальнего действия морского базирования, стало ясно 7 октября 2015 года.

В свое время российский военно-морской флот в Каспийском море выпустил по военным базам ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ - прим. перев.) с точностью почти до одного метра 26 крылатых ракет. Расстояние составило 1500 километров.

"Вызов, стоящий перед нами, состоит в угрозе от российских баллистических ракет с дистанционной авиации, подводных лодок и других под- и надводных кораблей", - сказал 62-летний Уильям Гортни (William Gortney), бывший в свое время главой Северного командования ВС США.

"Россия демонстрирует более качественную военную силу, чем вооруженные силы бывшего Советского Союза, потому сегодня упор делается на качество. У них теперь другая военная доктрина", - заметил адмирал США (с мая 2016 года в отставке).

Если военные НАТО до сих пор считали, что Россия не в состоянии вступить на море в бой с ВМФ США, то после операции против ИГИЛ это выглядит иначе…

С кораблями нового класса "Каракурт" Кремль расширяет теперь радиус своих действий и "отвечает" НАТО:

"Новые ракетные системы наземного базирования в районе Калининграда, а также маленькие ракетные корабли, должны взять под прицел практически все Балтийское море - но прежде всего ту военную инфраструктуру, которую НАТО строит в Прибалтике", - сказал Руслан Пухов в интервью газете "Известия".

"Вместо того, чтобы выставлять более сильные в численном отношении и более дорогостоящие военные соединения, Россия строит компактные и немногочисленные мелкие ракетные и корабельные соединения, обладающие, однако, серьезными боевыми возможностями", - заявил Пухов еще год назад, когда первые два корабля предыдущего, более слабого класса "Буян-М" находились в пути из Черного в Балтийское море.

Что и было доказано "Черной вдовой"… Согласно амбициозным планам, к 2022 году 18 таких кораблей должны выйти в море, три из них - с крымской верфи "Море".

И еще кое-что новое: это первые военные корабли Путина, построенные на оккупированном русскими в 2014 году полуострове.

Дирк Мюллер-Тедеран (Dirk Mller-Thederan)

Bild, Германия