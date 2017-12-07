Сравнение развития российских и китайских тяжелых транспортников – Китай выходит из отстающих в передовые



Самолет Ил-76 ВКС России.

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба Минобороны РФ Самолет Ил-76 ВКС России.Источник: © РИА Новости, Пресс-служба Минобороны РФ

18 ноября был успешно проведен первый полет российского самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) нового поколения А-100. 29 ноября "сошел с конвейера" российский топливозаправщик нового поколения Ил-78М-90А. Появление этих двух важных самолетов, кажется, предвещает возрождение российских ВВС, однако в этом можно увидеть и следы "феи золотого времени", из-за которой Россия 47 лет бездействовала. В то же время еще более прекрасная "фея" встанет на вооружение китайской армии через пять лет.

Имя первой из вышеупомянутых "фей" - Ил-106. Это был проект транспортного самолета нового поколения, появившийся после принятия на вооружение в США Boeing С-17. Несмотря на то, что из двух проектов - Ил-106 ОКБ Ильюшина и Ан-170 ОКБ Антонова был выбран первый, от него после распада СССР не осталось даже концептуальных схем. Но если считать этот самолет исправлением недочетов, коррекцией Ил-76, то начало исследований можно проследить до 1970 года.

Из всех модификаций Ил-76 самыми важными являются Ил-76MФ и Ил-76МД-90А. Первый из них - это проект по удлинению фюзеляжа, предложенный на ранней стадии разработок Ил-76. Развитие проекта замедлялось из-за ограниченной мощности двигателя, однако к 1980-ым годам самолет был укомплектован двигателями ПС-90А от пассажирского самолета Ту-204, что позволило увеличить дальность полета. Второй - это значительно усовершенствованная модель с использованием технологий Ил-76МД, двигателя ПС-90А и совершенно новой авиаэлектронной системы. Таким образом, и А-100, самолет ДРЛО нового поколения, и Ил-78М-90А оба создаются на базе Ил-76МД-90А.

Однако на ранней стадии разработки эти самолеты базировались на Ил-76МФ, что нетрудно понять. Фюзеляж Ил-76МФ длиннее, чем у других самолетов семейства Ил на шесть метров, что важно как и для размещения внешних и внутренних радиолокационных установок у самолета ДРЛО, так и для установки емкостей в топливозаправщике. Несмотря на все это базой для А-100 и Ил-78М-90А был выбран Ил-76МД, который официально стал транспортником следующего поколения. А Ил-76МФ стали поставлять в Иорданию, и он лишился возможности для дальнейшего развития. Хотя Ил-76МД и Ил-76МФ не отличаются грузоподъемностью (60 тонн), разработчики отчетливо понимали разницу между ними.

Несмотря на прекрасные характеристики Ил-76 малый размер его грузовой кабины делал невозможной перевозку 35% основных грузов советской армии, что стало одним из толчков для разработки транспортного самолета нового поколения. Удлиненный фюзеляж Ил-76МФ позволил увеличить грузовую кабину, что сделало его более универсальным для перевозки. На Ил-76МД, в свою очередь, был поставлен более мощный двигатель ПС-90А, однако размер грузовой кабины изменен не был, и увеличение грузоподъемности осталось на уровне концепции. Для сравнения китайский Xian Y-20 уже на ранней стадии разработки изменил убеждения русских.

Ил-76 и Миг-31 в небе над Норвегией. Источник: © AP Photo, 332-Squadron of the Norwegian Air Force/Scanpix

Ранее российские разработчики считали, что двигатель Д-30КП-2 потенциально не может поддержать грузоподъемность транспортника на уровне более 60 тонн, поэтому до появления более мощного двигателя ПС-90А можно было лишь медленно развивать Ил-76МФ, обладающий этой грузоподъемностью. Однако, благодаря улучшению всей конструкции, Xian Y-20 не только обзавелся грузовой кабиной, устройство которой было лучше, чем у Ил-76, но и увеличил грузоподъемность с уровня 60 тонн, обладая абсолютно идентичными с Ил-76 двигателями Д-30КП-2. По словам генконструктора Тан Хунчана в день принятия этого самолета на вооружение Китай уже начал исследования для модернизации Xian Y-20.

Подобно Ил-76МФ модернизация Xian Y-20 обязательно будет сопровождаться заменой двигателя на более мощный - более всего склоняются к двигателю WS-20 с высокой степенью двухконтурности (чем больше этот параметр, тем выше КПД двигателя - прим. перев.). WS-20 в целом схож с ПС-90А, поэтому увеличение грузоподъемности Xian Y-20 не является чем-то сложным, вероятнее всего, в первую очередь будет удлинен фюзеляж (как это было у Ил-76МФ). Вполне возможно, что модернизированный Xian Y-20 встанет на вооружение китайской армии через 5 лет.

Если провести сравнительный анализ с Boeing C-17, то окажется, что Xian Y-20 во многом отстает, однако эти отклонения с точки зрения Китая не являются чем-то непреодолимым. После принятия на вооружение WS-20, а также более мощных двигателей отечественного производства Китай избавится от последней проблемы своих транспортников и будет разрабатывать самолеты по своему усмотрению.

Лю Чан (Liu Chang)

Феникс, Китай