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Создатель ракетного двигателя BE-4 объявил о партнерстве с группой Xerox

08.12.2017 Военное обозрение 352 0
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Американская космическая компания Blue Origin – создатель ракетного двигателя BE-4, идущего на смену поставляемым в США российским РД-180, начала стратегическое партнерство с компанией PARC, входящей в группу Xerox, передает РИА Новости.

Ранее основатель Blue Origin Джефф Безос заявил об успехе первых огневых испытаний BE-4. Согласно планам, новый двигатель должен быть готов в 2019 году до предписанного Конгрессом США срока отказа от российских РД-180.

В рамках партнерства будут использоваться наработки PARC в области технологических инноваций. Две компании отныне будут работать вместе, проводя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области новых космических технологий для отработки на ракетах-носителях, создаваемых сейчас Blue Origin,

говорится в релизе, опубликованном на сайте компании PARC.

Разработка BE-4 является наиболее быстрым способом избавиться от зависимости космической отрасли США от российских двигателей, которые продолжают поставляться в страну по просьбе Пентагона.

Ожидается, что BE-4 будут использоваться на новой ракете-носителе Vulcan, которую консорциум ULA разрабатывает в качестве замены Atlas V c российскими РД-180. Двигатели BE-4 также планируется устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.
07.12.2017
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
New Glenn
РД-180
Компании
Blue Origin
ULA
Проекты
Vulcan РН

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