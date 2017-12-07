Сергей Чемезов сообщил о текущем статусе экспортных программ по поставке ЗРС С-400 КНР, Турции и Саудовской Аравии
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ЗРК С-400 на базе Хмеймим в Сирии.
Источник: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»
ЦАМТО, 7 декабря. Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналистам сообщил о текущем статусе экспортных программ по поставке ЗРС С-400 Китаю, Турции и Саудовской Аравии, передает "РИА Новости".
Китай
По словам С.Чемезова, отгрузка ЗРС С-400 в Китай планируется в ближайшее время.
"С-400… в ближайшее время. Производство идет. У нас все в соответствии с контрактом", – ответил С.Чемезов на вопрос журналистов, когда планируется отгрузка системы в Китай.
Турция
Вопрос поставки ЗРС С-400 в Турцию будет решен после выделения кредита, заявил С.Чемезов.
"Наверное, да (есть перспективы – ред.). Сейчас речь идет о кредите, как только вопрос с кредитом будет решен… Министерство финансов (России) ведет переговоры с Министерством финансов Турции", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких поставок.
"У нас все готово", – добавил он, уточнив, что в настоящее время речь идет о продаже, а не о локализации производства на территории Турции, отмечает "РИА Новости".
Саудовская Аравия
Переговоры по поставке ЗРС С-400 в Саудовскую Аравию идут, но контракты пока не подписаны.
"Переговоры идут, но твердо подписанных контрактов пока нет", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.
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07.12.2017
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