На "Армии-2018" и "Неделе национальной безопасности" будут представлены более 20 тыс. образцов продукции и технологий



Сергей Шойгу осмотрел многие экспонаты выставки "Армия-2017".

Источник: РИА Новости Сергей Шойгу осмотрел многие экспонаты выставки "Армия-2017".Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 7 декабря. Выступивший на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению международных форумов "Армия-2018" и "Неделя национальной безопасности" замминистра обороны генерал армии Павел Попов сообщил, что мероприятия обоих форумов пройдут в период с 21 по 26 августа.

Он отметил, что форум "Армия" уже завоевал мировое признание в качестве одной из ведущих выставок вооружения и авторитетнейших площадок для обсуждения вопросов дальнейшего развития Вооруженных Сил и укрепления международного военно-технического сотрудничества. Международный форум "Неделя национальной безопасности" – новое мероприятие, целями которого являются укрепление экономических и политических интересов России как одного из основных производителей и экспортеров специальной техники и технологий, развитие международного сотрудничества в сфере безопасности, создание благоприятных условий для продвижения российских разработок и внедрения инноваций в сфере национальной и глобальной безопасности.

Экспозиции "Недели национальной безопасности" предлагается организовать по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

С учетом опыта ранее проведенных конгрессно-выставочных мероприятий предлагается следующий порядок работы форумов:

21 августа 2018 года – открытие форумов, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций;

с 22 по 23 августа – дни работы для специалистов;

с 24 по 26 августа – пятница, суббота и воскресенье – дни работы форумов для массового посещения.

Предложенный порядок работы позволит оптимизировать совместную работу заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, качественно провести мероприятия форумов, обеспечить разделение потоков специалистов и посетителей, повысить посещаемость.

Формирование экспозиции форума "Армия-2018" предусматривается по единому замыслу в формате управления полным жизненным циклом образцов продукции военного назначения от определения потребности в них, до утилизации.

Кроме того, в преддверии 100-летия со дня образования войск связи в рамках форума "Армия-2018" будет развернута экспозиция IT-технологий, информационных систем, комплексов и средств связи.

Ожидается расширение как по количеству, так и по качеству национальных экспозиций и выставочных стендов иностранных предприятий. На сегодняшний день об увеличении своих экспозиций уже заявили Армения и Белоруссия. Заинтересованность в организации национальной экспозиции предварительно выразила Турция.

В рамках предстоящих форумов предусматривается масштабная обновленная демонстрационная программа. Ее значительное расширение предлагается провести за счет включения в программу мероприятий по демонстрации возможностей вооружения, военной и специальной техники, действий подразделений МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии и других федеральных органов исполнительной власти, а также показа вооружения и техники иностранных государств.

Дальнейшее развитие получит и авиационный кластер на аэродроме Кубинка.

Планируется участие иностранных пилотажных групп в показательных выступлениях.

В рамках научно-деловой программы пройдет обсуждение важнейших вопросов государственной политики и межведомственного взаимодействия в области безопасности, поиска решения проблем в сферах обороны государства, защиты национальных интересов, безопасности личности, медицины, бизнеса, защиты информации, а также энергетической, продовольственной, транспортной, экологической, промышленной, строительной, ядерной и радиационной безопасности.

По предварительным оценкам, в форумах примут участие более 1500 предприятий и организаций, которые представят 20 тыс. образцов продукции и технологий. Общая посещаемость форумов планируется на уровне, превышающем миллион человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.