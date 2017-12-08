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ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран

08.12.2017 ТАСС 838 3
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Лайнер Sukhoi Superjet 100
Лайнер Sukhoi Superjet 100.
Источник: Wikipedia.org

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) надеется на положительное решение Управления по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) по вопросу поставок SSJ-100 в Иран. Разрешение организации необходимо, так как в самолетах есть доля американских комплектующих. Об этом журналистам сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"От OFAC ответа пока не было, - сказал он. - Туда (в OFAC - прим. ТАСС) мы заявку направили и ожидаем положительного ответа, потому что OFAC выдала разрешение на самолеты Boeing, семейство Airbus, в которых доля американских комплектующих гораздо выше (чем в SSJ-100 - прим. ТАСС). Поэтому мы, конечно, вправе рассчитывать на положительное решение", - подчеркнул Слюсарь.

Соответствующая заявка в OFAC была направлена в августе 2017 года.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В частности, в проекте участвуют компании из США - Autronics (Curtiss Wright), поставляет противопожарные системы; B/E Aerospace - кислородные системы; Honeywell - вспомогательные силовые установки; Parker - гидравлические системы; Hamilton Sundstrand - системы электроснабжения; Goodrich - колеса и тормоза.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Airbus
Boeing
ГСС
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Hamilton

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
ID: 3396
337
№1
08.12.2017 09:49
Опять надо в орде ярлык получать.
+6
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RU
BorSch
4648
№2
08.12.2017 16:52
Цитата, q
Autronics (Curtiss Wright) - противопожарные системы;
B/E Aerospace - кислородные системы;
Honeywell - вспомогательные силовые установки;
Parker - гидравлические системы;
Hamilton Sundstrand - системы электроснабжения;
Goodrich - колеса и тормоза
Что мы тут сами сделать не могли?
0
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RU
1962
1923
№3
08.12.2017 23:51
Мне интересно. Если США откажут без объяснения причин, мы снова будем ныть о незаконности и несправедливости&#65311;Но, главное, дальше продолжать зависеть с тем же результатом. С тем же МС например. Там вроде тоже есть импортное оборудование. И движки пока что праттовские. А что&#65311;Мы не только не можем ничем ответить кроме нытья о несправедливости, но даже там где можем, не отвечаем. Чтоб не навредить себе больше чем им.
+1
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