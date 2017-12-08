ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран



Лайнер Sukhoi Superjet 100.

Источник: Wikipedia.org Лайнер Sukhoi Superjet 100.Источник: Wikipedia.org

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) надеется на положительное решение Управления по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) по вопросу поставок SSJ-100 в Иран. Разрешение организации необходимо, так как в самолетах есть доля американских комплектующих. Об этом журналистам сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"От OFAC ответа пока не было, - сказал он. - Туда (в OFAC - прим. ТАСС) мы заявку направили и ожидаем положительного ответа, потому что OFAC выдала разрешение на самолеты Boeing, семейство Airbus, в которых доля американских комплектующих гораздо выше (чем в SSJ-100 - прим. ТАСС). Поэтому мы, конечно, вправе рассчитывать на положительное решение", - подчеркнул Слюсарь.

Соответствующая заявка в OFAC была направлена в августе 2017 года.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В частности, в проекте участвуют компании из США - Autronics (Curtiss Wright), поставляет противопожарные системы; B/E Aerospace - кислородные системы; Honeywell - вспомогательные силовые установки; Parker - гидравлические системы; Hamilton Sundstrand - системы электроснабжения; Goodrich - колеса и тормоза.