"Катраны" и "Аллигаторы": Египет меняет американские "Апачи" на российские Ка-52



Вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС Вертолет Ка-52 "Аллигатор".Источник: © Виталий Тимкив/ТАСС

Заявление главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, что с Египтом продолжаются консультации о покупке российских вертолетов Ка-52, может быть связано с запросами Каира к этим боевым машинам. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.

"Заминки в процессе выполнения военного контракта между двумя странами могут быть очень разными - торговля вооружениями не только технически сложное дело, оно связано еще и в политикой. Кроме того, Египту могут потребоваться определенные системы на борту - к примеру, прицельные. Такие нюансы всегда требуют детального обсуждения. В целом же такие сделки запечатываются грифом "секретно".

Но когда Египет купил после известного российско-французского скандала вертолетоносцы "Мистраль", он в принципе понимал неизбежность сотрудничества с Россией. Эти корабли были спроектированы специально под Ка-52 "Катран". Можно, конечно, поставить туда другие машины, но далеко не все и не с таким удобством. К примеру, под "Катраны" специально увеличивалась высота палуб, так как "камовские" вертолеты выше зарубежных аналогов. Сам "гараж" на кораблях создавался под Ка-52, и логично использовать именно их", - отмечает специалист.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что ведутся консультации по поставкам вертолетов Ка-52 в Египет. По его словам, "идут согласования облика вертолета, количества и так далее". "Пока понимания о конкретных сроках нет, ведутся принципиальные переговоры", - сказал он. В 2015 году Каир выкупил у Франции произведенные там два вертолетоносца "Мистраль" после отказа Парижа передать их Москве. Проект предполагал базирование восьми "Катранов" на одном "Мистрале", но каждый корабль технически может нести до 16 вертолетов.

"Ка-52 модификации "Катран" мало чем отличается от "Аллигатора" - фактически, это одна и та же машина. Если вы берете в обслуживание одну модель, по той же схеме и с теми же деталями сможете работать и со второй. Отличия невелики, потому гораздо выгоднее перейти на Ка-52 полностью и обучить пилотов для управления такими машинами - это выгодно и технически, и экономически.

Для Египта российские Ка-52 - идеальный вариант. После опыта Афганистана большинство российских машин приспособлены для работы в высокогорной и жаркой местности - у них очень хорошие двигатели. В соотношении "цена-качество" российские вертолеты аналогов в мире не имеют в принципе", - подчеркивает авиаэксперт.

"Апачи" против "Аллигаторов"

Сообщалось, что Египет намерен купить у "Рособоронэкспорта" 46 вертолетов Ка-52 с поставками до 2019 года, что станет первым экспортным заказом на вертолеты этого типа. Отличительным признаком "Аллигаторов" в исполнении для Египта заявлялось оснащение их новой оптико-электронной прицельной системой разработки одного из московских предприятий взамен проектной. Первую партию Ка-52 в сентябре этого Каир уже принял, и египетские пилоты проходят обучение. Но речь шла об "Аллигаторах", тогда как по вертолетам для "Мистралей" переговоры все еще продолжаются.

Вертолетная мощь армии Египта, по официальным данным, базируется на 35 единицах Boeing Helicopter AH-64D - знаменитые американские "Апачи", ставшие основными ударными машинами этого типа в армии США с середины 1980-х годов. На 2014 год он являлся вторым по распространенности ударным вертолетом в мире после советского Ми-24. Эксперты не раз отмечали: Ка-52 отличаются лучшей, чем у "Апачей", маневренностью и боевыми качествами, а также более привлекательной ценой.

"Существенное преимущество российских вертолетов в том, что все они - безангарного типа хранения. Это означает, что машину можно бросить прикрытой лишь тряпочным чехлом на улице в любых условиях на довольно долгое время. Пусть ее все это время поливают дожди или осыпают снега. После пилоту достаточно лишь нажать кнопку запуска двигателей, чтобы совершить полет.

У большинства же иностранных машин начинаются проблемы уже после попадания под дождь, не говоря уже о хранении на морозе. Желая ставку на Ка-52, Египет получает современные машины отличного качества с прекрасной боеспособностью по весьма привлекательным ценам. На мой взгляд, вполне неплохое приобретение", - заключает Дмитрий Дрозденко.

Максим Бут