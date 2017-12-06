Ледоколов много не бывает



Церемония подъема флага на ледоколе «Илья Муромец» на заводе "Адмиралтейские верфи".

Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ Церемония подъема флага на ледоколе «Илья Муромец» на заводе "Адмиралтейские верфи".Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ

"Атомфлот" может получить еще два ЛК-60

Как стало известно “Ъ”, Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) может получить заказ еще на два атомных ледокола ЛК-60 для "Атомфлота" в дополнение к уже строящимся трем судам. Эту возможность, по данным “Ъ”, изучают в правительстве, Совете безопасности и других структурах. Источники “Ъ” называют среди причин роста потребности в ледоколах сложности с прогнозированием логистики по Севморпути и интереса Китая к СПГ из Арктики.

О том, что входящий в "Росатом" "Атомфлот" может построить еще два универсальных атомных ледокола (УАЛ, серия 22220) ЛК-60 во входящем в ОСК ООО "Балтийский завод — Судостроение", рассказали “Ъ” ряд источников в отрасли. На форуме "Арктика: настоящее и будущее" 5 декабря это подтвердил глава "Атомфлота" Вячеслав Рукша. По его словам, западный маршрут Севморпути отработан, "потребуется просто увеличение ледоколов". "Арктик СПГ-2" (второй СПГ-проект НОВАТЭКа после запущенного вчера "Ямал СПГ") точно ставит вопрос строительства четвертого и пятого ЛК-60, пояснил господин Рукша. Сейчас Балтзавод строит три УАЛ — "Арктика", "Сибирь" и "Урал" — общей стоимостью 121,4 млрд руб. При этом топ-менеджер уточнил, что перевалку 20 млн тонн СПГ в Петропавловске-Камчатском и круглогодичное использование восточного маршрута по СМП решить без двух-трех сверхмощных ледоколов класса "Лидер" на 120 МВт (в зависимости от грузопотока) "не представляется возможным". От дополнительных пояснений он воздержался, в "Росатоме" комментариев не дали.

Президент ОСК Алексей Рахманов подтвердил “Ъ”: вопрос строительства четвертого и пятого ЛК-60 на Балтзаводе обсуждается, но "сказать, что контрактация уже идет, сегодня нельзя". "Идея в том, что ЛК-60 хороши, но для более эффективной проводки караванов судов с большим водоизмещением они должны быть немного в иной конфигурации,— добавил топ-менеджер.— Они будут отличаться от первых трех".

Как рассказал “Ъ” гендиректор — главный конструктор ЦКБ "Айсберг" (проектант ЛК-60) Александр Рыжков, в Крыловском ГНЦ уже прошли испытания моделей четвертого и пятого ледоколов проекта 22220. Новые ледоколы будут на 5 м шире, что обеспечит более высокую скорость проводки танкеров. "Сегодня при толщине льда 1,5 м газовоз типа “Кристофа де Маржери” сможет идти за ЛК-60 со скоростью 4,5–5 узлов,— пояснил он.— Увеличение габаритов позволит идти со скоростью шесть узлов".

Как рассказал “Ъ” высокопоставленный источник в судостроительной отрасли, вопрос о строительстве еще двух ЛК-60 сейчас изучают профильные госструктуры, в частности Совет безопасности, коллегия Военно-промышленной комиссии при правительстве и Минпромторг. По его словам, последние расчеты показали, что для бесперебойного сообщения по СМП требуется пять ЛК-60 и три "Лидера". "Такая конфигурация позволит создать задел в случае роста грузооборота, который будет расти, в частности, из-за увеличения объемов вывозимого СПГ в рамках “Ямал СПГ”",— говорит собеседник “Ъ”. В НОВАТЭКе заявили “Ъ”, что это "вопрос правительства". Другой источник “Ъ” в отрасли утверждает, что за размещение дополнительного заказа выступает ОСК: пара ЛК-60 при условии своевременного финансирования позволит загрузить Балтзавод до 2025–2026 годов.

Как говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, понимание необходимости еще в двух ЛК-60 возникло после визита Дмитрия Медведева в Китай, поскольку КНР заинтересована в "Арктик СПГ-2". Они требуются даже для круглогодичного западного маршрута, отмечает собеседник “Ъ”, а после их появления уже можно было бы окончательно определиться с необходимостью круглогодичной навигации по восточному маршруту, то есть со строительством "Лидеров". Для Восточно-Сибирского моря базовые газовозы должны быть класса Yamalmax дедвейтом почти 90 тыс. тонн, шириной 50 м и длиной 300 м, говорит источник “Ъ”, для их проводки даже на морском канале в Обской губе необходимы ледоколы, корпус которых шире, чем сейчас у УАЛ. Такое решение не должно стать для конструкторов серьезным изменением, заключает он.

Тем не менее сейчас никто из собеседников “Ъ” не говорит о том, где найти источник средств на новые ЛК-60. Возможности бюджета, видимо, исчерпаны, и ранее это стало одной из причин торможения с решением по "Лидерам" (во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил о возможности ГЧП для этого проекта).

Член научного совета при СБ РФ, глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев счел идею строительства еще двух ЛК-60 "абсолютно правильной". Пока нет опыта эксплуатации судов для "Ямал СПГ", никто не знает, как они будут работать в течение всего года, особенно на восточном направлении, отмечает эксперт, и сейчас прогнозы о необходимом числе ледоколов "достаточно условны".

Анастасия Веденеева, Герман Костринский, Санкт-Петербург; Иван Сафронов, Юрий Барсуков