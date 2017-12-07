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Командующим общевойсковой армией в Поволжье назначен кавалер двух Орденов Мужества генерал-майор Мурадов

08.12.2017 Центральный военный округ 530 0
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Рустам Мурадов
Генерал-майор Рустам Мурадов.
Источник: ЦВО

Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов. Сегодня в Самаре прошла торжественная церемония, на которой заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Сергей Полетучий вручил новому командующему личный штандарт и представил офицерам штаба армии.


Генерал-майор Мурадов Рустам Усманович окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.


За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя Орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации - Орденом «За военные заслуги».
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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