Командующим общевойсковой армией в Поволжье назначен кавалер двух Орденов Мужества генерал-майор Мурадов
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Генерал-майор Рустам Мурадов.
Источник: ЦВО
Командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией в Поволжье назначен генерал-майор Рустам Мурадов. Сегодня в Самаре прошла торжественная церемония, на которой заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Сергей Полетучий вручил новому командующему личный штандарт и представил офицерам штаба армии.
Генерал-майор Мурадов Рустам Усманович окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба – заместителя командующего общевойсковой армией.
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя Орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации - Орденом «За военные заслуги».
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07.12.2017
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