Американцы забраковали рельсотроны
|
|
Один из прототипов электромагнитной пушки.
Источник: U.S. Navy
Минобороны США объявило о своём намерении свернуть программу по разработке электромагнитных пушек. Вчера, 6 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что военное ведомство заявило о завершении финансирования создания рельсотронов, поскольку ожидаемый результат не был достигнут.
По словам военных, полмиллиарда долларов, вложенных в программу, не обеспечили создания готового к бою оружия. Компании BAE Systems и General Atomics не смогли за отведённое время и в установленный лимит финансирования разработать рельсотрон, который удовлетворил бы требования Минобороны США.
Сообщается, что представленные образцы имеют скорострельность 4,8 выстрела в минуту, тогда как требования военных включали минимум 10 выстрелов. Кроме того, стволы электромагнитных пушек на сегодняшний день слишком недолговечны, а каждый выстрел требует колоссального количества энергии.
И всё же средства не были потрачены впустую. В военном ведомстве намерены использовать полученные наработки при создании другого оружия. Кроме того, снаряды HVP (Hyper Velocity Projectile), которые первоначально разрабатывались для рельсотрона, в Минобороны планируют адаптировать для артиллерийских орудий Mark 45, которые являются базовыми для многих типов американских кораблей.
|Снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile).
|Источник: navy.mil
В рельсотроне снаряды HVP разгонялись до скорости 7500 км/ч и могли поражать цели на расстоянии свыше 160 км. При использовании их с Mark 45 скорость полёта составит более 3000 км/ч, дальность — менее 100 км, что в разы больше, чем при использовании стандартных артиллерийских боеприпасов. При этом HVP могут поражать воздушные цели кинетическим ударом.
|
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.10.2017 Китайцы объявили о создании технологий рельсотрона
24.07.2017 Рельсотрон впервые произвел серию выстрелов
29.03.2017 Новые снаряды летают без рельсов
21.07.2016 Катапульта в космос: на что будет способен гигантский российский рельсотрон
31.05.2016 Американцы испытали супероружие для сдерживания России и Китая
12.04.2016 Эсминец "Зумвалт" получит специальные экраны видимости
07.10.2015 Идеи из «Звездных войн»
31.12.2014 Компания BAE Systems планирует оснастить рельсовыми орудиями танки и другую наземную бронетехнику