Американцы забраковали рельсотроны



Один из прототипов электромагнитной пушки.

Источник: U.S. Navy Один из прототипов электромагнитной пушки.Источник: U.S. Navy

Минобороны США объявило о своём намерении свернуть программу по разработке электромагнитных пушек. Вчера, 6 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что военное ведомство заявило о завершении финансирования создания рельсотронов, поскольку ожидаемый результат не был достигнут.

По словам военных, полмиллиарда долларов, вложенных в программу, не обеспечили создания готового к бою оружия. Компании BAE Systems и General Atomics не смогли за отведённое время и в установленный лимит финансирования разработать рельсотрон, который удовлетворил бы требования Минобороны США.

Сообщается, что представленные образцы имеют скорострельность 4,8 выстрела в минуту, тогда как требования военных включали минимум 10 выстрелов. Кроме того, стволы электромагнитных пушек на сегодняшний день слишком недолговечны, а каждый выстрел требует колоссального количества энергии.

И всё же средства не были потрачены впустую. В военном ведомстве намерены использовать полученные наработки при создании другого оружия. Кроме того, снаряды HVP (Hyper Velocity Projectile), которые первоначально разрабатывались для рельсотрона, в Минобороны планируют адаптировать для артиллерийских орудий Mark 45, которые являются базовыми для многих типов американских кораблей.

Снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile). Источник: navy.mil

В рельсотроне снаряды HVP разгонялись до скорости 7500 км/ч и могли поражать цели на расстоянии свыше 160 км. При использовании их с Mark 45 скорость полёта составит более 3000 км/ч, дальность — менее 100 км, что в разы больше, чем при использовании стандартных артиллерийских боеприпасов. При этом HVP могут поражать воздушные цели кинетическим ударом.