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Американцы забраковали рельсотроны

08.12.2017 Warspot 646 1
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Прототипов электромагнитной пушки
Один из прототипов электромагнитной пушки.
Источник: U.S. Navy

Минобороны США объявило о своём намерении свернуть программу по разработке электромагнитных пушек. Вчера, 6 декабря, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что военное ведомство заявило о завершении финансирования создания рельсотронов, поскольку ожидаемый результат не был достигнут.

По словам военных, полмиллиарда долларов, вложенных в программу, не обеспечили создания готового к бою оружия. Компании BAE Systems и General Atomics не смогли за отведённое время и в установленный лимит финансирования разработать рельсотрон, который удовлетворил бы требования Минобороны США.

Сообщается, что представленные образцы имеют скорострельность 4,8 выстрела в минуту, тогда как требования военных включали минимум 10 выстрелов. Кроме того, стволы электромагнитных пушек на сегодняшний день слишком недолговечны, а каждый выстрел требует колоссального количества энергии.

И всё же средства не были потрачены впустую. В военном ведомстве намерены использовать полученные наработки при создании другого оружия. Кроме того, снаряды HVP (Hyper Velocity Projectile), которые первоначально разрабатывались для рельсотрона, в Минобороны планируют адаптировать для артиллерийских орудий Mark 45, которые являются базовыми для многих типов американских кораблей.


Снаряд HVP (Hyper Velocity Projectile).
Источник: navy.mil

В рельсотроне снаряды HVP разгонялись до скорости 7500 км/ч и могли поражать цели на расстоянии свыше 160 км. При использовании их с Mark 45 скорость полёта составит более 3000 км/ч, дальность — менее 100 км, что в разы больше, чем при использовании стандартных артиллерийских боеприпасов. При этом HVP могут поражать воздушные цели кинетическим ударом.
07.12.2017
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
BAE Systems
General Atomics
Проекты
Рельсотрон

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
147
№1
08.12.2017 06:58
Да с самого начала и дураку было понятно что рельсотрон это путь в никуда, никчёмное и абсолютно бесполезное оружие!
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