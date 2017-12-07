Израильские истребители F-35 готовы к бою



Истребитель F-35 Adir ВВС Израиля.

Источник: inn.co.il Истребитель F-35 Adir ВВС Израиля.Источник: inn.co.il

Военно-воздушные силы Израиля официально вооружились истребителями пятого поколения. Сегодня, 7 декабря, портал inn.co.il сообщил о том, что ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию.

Эскадрилья Nesher Ha' Zahav ("Золотой орёл") получила статус начальных эксплуатационных возможностей и теперь готова к оперативному использованию. Ранее на вооружении этого подразделения состояли американские истребители F-16, которые с декабря прошлого года начали заменяться новейшими F-35 в "израильской" модификации F-35 Adir (F-35I).

Израиль стал второй страной в мире, принявшей на вооружение истребители F-35. Кроме того, их начали получать и другие страны (Италия, Япония, Норвегия и т. д.). На сегодняшний день Израиль подписал контракты на закупку 50 истребителей F-35, которые будут доставлены в страну к 2024 году. Таким образом, в составе ЦАХАЛ будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолётов.

Израильская версия истребителя F-35 получила название F-35I Adir. Её ключевыми отличиями от F-35A являются увеличенные топливные баки, а также системы вооружения и электроника израильской разработки. Сборка боевых самолётов для Израиля началась в январе прошлого года. Помимо этого, Минобороны Израиля объявило о намерении приобрести эскадрилью истребителей F-35B.