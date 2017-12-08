На видео собрали секреты уникальной дальнобойной "богини войны" РФ



Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В интернете появился видеоролик, посвященный гаубице 2С35 "Коалиция-СВ", которая не имеет аналогов в мире.

В 60-секундном видео, подготовленном телеканалом "Звезда", говорится об уникальных характеристиках самоходной гаубицы, способной уничтожать тактические ядерные средства, минометные и артбатареи, бронетехнику, живую силу, объекты ПВО и ПРО в глубине вражеской обороны.

При съемках были выбраны весьма любопытные ракурсы. На видео показан процесс заряжания и стрельбы.

Максимальная дальность стрельбы 152-миллиметрового орудия "Коалиции-СВ", которая в ролике названа "богиней войны" составляет 70 километров. Гаубица может выпускать более 10 осколочно-фугасных и управляемых снарядов в минуту.

У "Коалиции" имеется автоматизированная система выбора цели, а боезапас загружается менее чем за 15 минут. Боекомплект составляет до 70 выстрелов.

Впервые гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" была представлена широкой публике на Параде Победы в 2015 году.

Руслан Мельников