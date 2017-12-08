Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На видео собрали секреты уникальной дальнобойной "богини войны" РФ

08.12.2017 Российская газета 1080 1
0
Понравилась новость?
 +4
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В интернете появился видеоролик, посвященный гаубице 2С35 "Коалиция-СВ", которая не имеет аналогов в мире.

В 60-секундном видео, подготовленном телеканалом "Звезда", говорится об уникальных характеристиках самоходной гаубицы, способной уничтожать тактические ядерные средства, минометные и артбатареи, бронетехнику, живую силу, объекты ПВО и ПРО в глубине вражеской обороны.

При съемках были выбраны весьма любопытные ракурсы. На видео показан процесс заряжания и стрельбы.

Максимальная дальность стрельбы 152-миллиметрового орудия "Коалиции-СВ", которая в ролике названа "богиней войны" составляет 70 километров. Гаубица может выпускать более 10 осколочно-фугасных и управляемых снарядов в минуту.

У "Коалиции" имеется автоматизированная система выбора цели, а боезапас загружается менее чем за 15 минут. Боекомплект составляет до 70 выстрелов.

Впервые гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" была представлена широкой публике на Параде Победы в 2015 году.


Руслан Мельников
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Проекты
ИТ
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
4KOt
314
№1
08.12.2017 14:59
скорее бы в дело
такая няшка
+3
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.12 01:47
  • 3
Россия испытала ракетные системы "Тор-М2"
  • 08.12 23:51
  • 3
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
  • 08.12 23:17
  • 227
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 08.12 21:27
  • 25
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 08.12 20:55
  • 3
Чем вооружат танки вместо обычных пушек
  • 08.12 20:53
  • 22
Морские истребители оснастили "сверхзвуковой смертью"
  • 08.12 20:19
  • 15
Новые крылья ВВС России
  • 08.12 20:14
  • 5655
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.12 19:11
  • 3
Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
  • 08.12 18:42
  • 958
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 08.12 18:03
  • 4
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
  • 08.12 17:52
  • 4
СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
  • 08.12 16:28
  • 4
"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
  • 08.12 16:19
  • 3
Турция попросила у США "Харриеры"
  • 08.12 15:48
  • 2
Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море
другие обсуждаемые темы