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Назван срок отправки зенитных систем С-400 в Китай

08.12.2017 Российская газета 411 0
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Зенитные системы С-400
Зенитные системы С-400.
Источник: rg.ru

Первые зенитные системы С-400 для Китая будут отгружены в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.

- Комплексы будут отправлены заказчику в ближайшее время. Производство растет, у нас все в соответствии с контрактом, - рассказал Чемезов журналистам в Ново-Огарево.

Также глава "Ростеха" рассказал о переговорах по поставкам С-400 в Саудовскую Аравию: переговоры продолжаются, но контракты пока не подписаны.  Что касается покупкой зенитных комплексов Анкарой, то здесь контракт подписан, а речь об организации сборки зенитных комплексов в Турции пока не идет.

С-400 "Триумф" - российский комплекс ПВО-ПРО большого радиуса действия. Предназначен для перехвата любых существующих и перспективных воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность работы комплекса увеличивается до 600 километров, возрастает эффективность его работы по баллистическим и малозаметным целям. В арсенале комплекса имеются ракеты для выполнения различных задач: от перехвата крылатых ракет до уничтожения спутников.

Китай стал первым иностранным покупателем "Триумфа" - согласно заключенному в 2015 году контракту КНР получит два полковых комплекта систем ПВО. Первый полк с ракетами от С-300ПМУ-2 должен быть отправлен заказчику в конце 2017 - начале 2018 года. Второй - в мае-июне 2019-го. В последнем случае в заказ могут быть включены ракеты с улучшенными характеристиками. Еще один контракт на поставку С-400 заключила Турция. Переговоры о покупке комплекса ведут Индия и Саудовская Аравия.


Антон Валагин
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей

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