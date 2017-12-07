Назван срок отправки зенитных систем С-400 в Китай
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Зенитные системы С-400.
Источник: rg.ru
Первые зенитные системы С-400 для Китая будут отгружены в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова.
- Комплексы будут отправлены заказчику в ближайшее время. Производство растет, у нас все в соответствии с контрактом, - рассказал Чемезов журналистам в Ново-Огарево.
Также глава "Ростеха" рассказал о переговорах по поставкам С-400 в Саудовскую Аравию: переговоры продолжаются, но контракты пока не подписаны. Что касается покупкой зенитных комплексов Анкарой, то здесь контракт подписан, а речь об организации сборки зенитных комплексов в Турции пока не идет.
С-400 "Триумф" - российский комплекс ПВО-ПРО большого радиуса действия. Предназначен для перехвата любых существующих и перспективных воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей дальность работы комплекса увеличивается до 600 километров, возрастает эффективность его работы по баллистическим и малозаметным целям. В арсенале комплекса имеются ракеты для выполнения различных задач: от перехвата крылатых ракет до уничтожения спутников.
Китай стал первым иностранным покупателем "Триумфа" - согласно заключенному в 2015 году контракту КНР получит два полковых комплекта систем ПВО. Первый полк с ракетами от С-300ПМУ-2 должен быть отправлен заказчику в конце 2017 - начале 2018 года. Второй - в мае-июне 2019-го. В последнем случае в заказ могут быть включены ракеты с улучшенными характеристиками. Еще один контракт на поставку С-400 заключила Турция. Переговоры о покупке комплекса ведут Индия и Саудовская Аравия.
Антон Валагин
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07.12.2017
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