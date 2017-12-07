В США эксперт назвал главное преимущество АК-47 перед М16



Памятник Михаилу Калашникову.

Источник: Владимир Астапкович/РИА Новости Памятник Михаилу Калашникову.Источник: Владимир Астапкович/РИА Новости

Американские СМИ сравнили российский автомат АК-47 и автоматическую винтовку М16. При этом было указано основное преимущество "калаша".

The National Interest пишет, что популярность и распространенность AK-47 объясняется его надежностью. Автомат не подводит даже в самых сложных условиях и при сильном загрязнении. Это преимущество, кстати, оценили американцы, воевавшие во Вьетнаме.

"Надежность сделала AK-47 грозным противником и ценным приобретением для американских военных во Вьетнаме, когда их M16 заклинивало от стрельбы в местных условиях", - пишет издание.

В публикации отмечается, что сама конструкция AK-47 изначально лучше защищает его от загрязнений, которое могут привести к отказу при стрельбе. Это связано с существенными различиями между АК-47 и М16 в принципе действия автоматики и газоотводных систем.

Руслан Мельников