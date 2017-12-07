Досрочное завершение программы химразоружения позволило России сэкономить 9,6 млрд руб. - Федеральное управление
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Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье.
Источник: www.astra-st.ru
Ижевск. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Ликвидация отравляющих веществ в России раньше сроков позволило государству сэкономить 9,6 млрд рублей, сообщается на сайте Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия.
"Программа химического разоружения была завершена в сентябре на 3 года ранее, обеспечив экономию 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Федеральное управление проводит работы по ликвидации последствий деятельности своих объектов, используя наработанный опыт, оптимизирует и этот процесс, внедряя новые разработки и рационализаторские предложения.
Ранее сообщалось, что 27 сентября на объекте "Кизнер" был уничтожен последний в России боеприпас с химоружием. Всего в Росси было уничтожено 40 тыс. тонн отравляющих веществ.
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07.12.2017
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