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Досрочное завершение программы химразоружения позволило России сэкономить 9,6 млрд руб. - Федеральное управление

08.12.2017 Интерфакс-АВН 378 0
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Щучье
Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье.
Источник: www.astra-st.ru

Ижевск. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Ликвидация отравляющих веществ в России раньше сроков позволило государству сэкономить 9,6 млрд рублей, сообщается на сайте Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия.

"Программа химического разоружения была завершена в сентябре на 3 года ранее, обеспечив экономию 9,6 миллиарда рублей государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Федеральное управление проводит работы по ликвидации последствий деятельности своих объектов, используя наработанный опыт, оптимизирует и этот процесс, внедряя новые разработки и рационализаторские предложения.

Ранее сообщалось, что 27 сентября на объекте "Кизнер" был уничтожен последний в России боеприпас с химоружием. Всего в Росси было уничтожено 40 тыс. тонн отравляющих веществ.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
Химоружие

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