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В "Ростехе" все готово к поставке в Турцию С-400, необходимо урегулировать вопрос с кредитом - Чемезов

08.12.2017 Интерфакс-АВН 310 0
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Речь о локализации производства С-400 в Турции не идет, только о поставке

Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - К поставке Турции зенитных ракетных систем С-400 все готово, осталось урегулировать вопрос о предоставлении Анкаре кредита, сообщил в четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Думаю, что да. Сейчас речь идет о кредите, как только вопрос о нашем кредите будет решен, у нас все готово", - сказал С.Чемезов журналистам.

Он подчеркнул, что речь о локализации производства С-400 на территории Турции не идет.

"Пока мы об этом не говорим, пока мы говорим только о продаже без локализации", - сказал С.Чемезов.

Он подтвердил, что турецкая сторона действительно ставит вопрос о налаживании производства комплексов у себя.

"Конечно, они ставят. Но попробуйте что-то произвести на голом месте. Это - нереально. Нужна какая-то школа. Высокотехнологичную продукцию не сделаешь без наличия соответствующей школы. Они (турки) это прекрасно понимают. Мы можем бумаги передать, но это же ничем не закончится", - сказал глава "Ростеха".

На уточняющий вопрос С.Чемезов подчеркнул, что о передаче лицензии на производство тоже речь не идет. "Бумаги мы можем передать, но это же лицензия. Об этом пока не говорим, только о поставке готового изделия", - уточнил он.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей

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