В "Ростехе" все готово к поставке в Турцию С-400, необходимо урегулировать вопрос с кредитом - Чемезов
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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Речь о локализации производства С-400 в Турции не идет, только о поставке
Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - К поставке Турции зенитных ракетных систем С-400 все готово, осталось урегулировать вопрос о предоставлении Анкаре кредита, сообщил в четверг глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Думаю, что да. Сейчас речь идет о кредите, как только вопрос о нашем кредите будет решен, у нас все готово", - сказал С.Чемезов журналистам.
Он подчеркнул, что речь о локализации производства С-400 на территории Турции не идет.
"Пока мы об этом не говорим, пока мы говорим только о продаже без локализации", - сказал С.Чемезов.
Он подтвердил, что турецкая сторона действительно ставит вопрос о налаживании производства комплексов у себя.
"Конечно, они ставят. Но попробуйте что-то произвести на голом месте. Это - нереально. Нужна какая-то школа. Высокотехнологичную продукцию не сделаешь без наличия соответствующей школы. Они (турки) это прекрасно понимают. Мы можем бумаги передать, но это же ничем не закончится", - сказал глава "Ростеха".
На уточняющий вопрос С.Чемезов подчеркнул, что о передаче лицензии на производство тоже речь не идет. "Бумаги мы можем передать, но это же лицензия. Об этом пока не говорим, только о поставке готового изделия", - уточнил он.
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07.12.2017
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