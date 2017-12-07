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Первые итоги расследования причин неудачного пуска с Восточного станут известны 11 декабря

08.12.2017 Интерфакс-АВН 460 0
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые итоги расследования причин нештатной ситуации с разгонным блоком "Фрегат" при запуске "Союза" с космодрома Восточный будут озвучены 11 декабря, сообщил председатель научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.

"Приоритетной версии пока нет, комиссия только начала работать. Аварийная комиссия первые итоги будет докладывать в понедельник, а мы имеем срок завершения нашей работы - 22 число", - сообщил Ю.Коптев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что документ его комиссии будет готов в районе 18 декабря.

Как отметил Ю.Коптев, "есть два момента: есть физическое явление, в результате которого что-то случилось, и второе - почему оно случилось". "Вот это второе и нужно как следует посмотреть по всем правилам и канонам, чем сейчас все и занимаются", - сказал он.
07.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром

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