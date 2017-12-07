Первые итоги расследования причин неудачного пуска с Восточного станут известны 11 декабря



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые итоги расследования причин нештатной ситуации с разгонным блоком "Фрегат" при запуске "Союза" с космодрома Восточный будут озвучены 11 декабря, сообщил председатель научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" Юрий Коптев.

"Приоритетной версии пока нет, комиссия только начала работать. Аварийная комиссия первые итоги будет докладывать в понедельник, а мы имеем срок завершения нашей работы - 22 число", - сообщил Ю.Коптев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что документ его комиссии будет готов в районе 18 декабря.

Как отметил Ю.Коптев, "есть два момента: есть физическое явление, в результате которого что-то случилось, и второе - почему оно случилось". "Вот это второе и нужно как следует посмотреть по всем правилам и канонам, чем сейчас все и занимаются", - сказал он.