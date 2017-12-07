Чемезов: "Ростех" в 2018 году вновь выйдет с предложением о продаже части акций ряда своих предприятий



Сергей Чемезов.

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Сергей Чемезов.Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Ново-Огарево.7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Ростех" в 2018 году намерена выставить на продажу акции еще ряда своих холдингов, сообщил в четверг глава корпорации Сергей Чемезов.

"Думаю, что в 2018 году мы выйдем опять с предложением по продаже части акций некоторых из наших холдингов", - сказал С.Чемезов на церемонии награждения президентом РФ работников "Ростеха".

Глава "Ростеха" напомнил, что совсем недавно "мы продали небольшой пакет акций "Вертолетов России" РФПИ совместно с арабскими фондами".