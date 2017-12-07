Чемезов: "Ростех" в 2018 году вновь выйдет с предложением о продаже части акций ряда своих предприятий
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Сергей Чемезов.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Ново-Огарево.7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Ростех" в 2018 году намерена выставить на продажу акции еще ряда своих холдингов, сообщил в четверг глава корпорации Сергей Чемезов.
"Думаю, что в 2018 году мы выйдем опять с предложением по продаже части акций некоторых из наших холдингов", - сказал С.Чемезов на церемонии награждения президентом РФ работников "Ростеха".
Глава "Ростеха" напомнил, что совсем недавно "мы продали небольшой пакет акций "Вертолетов России" РФПИ совместно с арабскими фондами".
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07.12.2017
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