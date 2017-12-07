Без решения о создании "Ростеха" армия сегодня вряд ли бы могла бы демонстрировать свою мощь - Путин



Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL Владимир Путин во время инспекции учений Запад-2017. 18 сентября 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

Чемезов: стоимость активов, которые были переданы госкорпорации, выросла в три раза, до порядка трех триллионов рублей

Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Без корпорации "Ростех" Россия могла лишиться целых сегментов в оборонно-промышленном комплексе и осталась бы без сегодняшней мощной армии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я помню, чем мы тогда руководствовались, создавая "Ростех" (10 лет назад). Логика была очень простая. Мы могли просто утратить некоторые сегменты в оборонке, без которых мы не могли бы создавать современные системы вооружений. Просто их бы не было", - сказал В.Путин на церемонии награждения сотрудников ГК "Ростех" по случаю 10-летия со дня основания корпорации.

Как отметил В.Путин, без решения о создании "Ростеха" "вряд ли сегодня наша армия могла бы демонстрировать свою мощь, вряд ли выглядела бы такой современной и эффективной, если были бы утрачены критически важные предприятия для государства".

Президент отреагировал на слова главы корпорации "Ростеха" Сергея Чемезова, вспомнившего, что у идеи создания "Ростеха" было больше противников, чем сторонников.

"Вы помните, сколько скепсиса было у некоторых членов правительства, когда создавалась корпорация. Все считали, что корпорация будет это большой мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет. Что нужно просто распродать те активы, которые на тот момент были у государства, частным лицам, фактически за копейки", - сказал С.Чемезов.

По его словам, сотрудники госкорпорации "своей работой доказали, что можно сделать иначе и сегодня стоимость активов, которые были переданы госкорпорации, выросла в три раза, до порядка трех триллионов рублей".

Президент подчеркнул также, что перед госкорпорацией стоит задача "и дальше повышать ее эффективность, обеспечить стабильное финансовое положение предприятий и их устойчивость".

"И конечно, необходимо расширять социальные и другие программы для сотрудников и их семей, для ветеранов и молодежи. Надеюсь, что в этих вопросах вы будете тесно взаимодействовать с региональными и муниципальными властями", - сказал В.Путин.

Как заявил президент РФ, "сегодня корпорация приобрела полноценное мощное состояние, вносит огромный вклад в обороноспособность страны и развитие ее промышленности".