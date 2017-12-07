Гранатомет РПГ-32 "Нашшаб" и созданный на его базе боевой модуль QUAD-2 представила "Джадара" на выставке в Колумбии



Счетверенная пусковая установка РПГ-32 "Нашаб".

Источник: Николай Новичков/ТАСС Счетверенная пусковая установка РПГ-32 "Нашаб".Источник: Николай Новичков/ТАСС

Богота (Колумбия). 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Иорданская компания "Джадара" представила на завершившейся в Колумбии международной выставке EXPODEFENCA 2017 разработанный в России гранатомет РПГ-32 "Нашшаб", а также другое вооружение, созданное в собственном конструкторском бюро, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг директор представительства компании в Москве Юрий Кашко.

"На стенде компании была представлена основная продукция: гранатометный комплекс РПГ-32, дистанционно управляемый мобильный боевой модуль QUAD-2 на основе гранатомета РПГ-32 и снайперская винтовка J-9", - сказал Ю.Кашко.

По его словам, компания "Джадара" во второй раз принимает участие в международной военной выставке в Латинской Америке.

"Страны Латинской Америки представляют для нас огромный интерес в качестве потенциального и очень перспективного рынка в плане продажи как серийной продукции, так и нового изделия, разработанного конструкторским бюро "Джадара", которое будет презентовано в мае 2018 года на выставке SOFEX-2018 в Аммане", - сказал Ю.Кашко.

Ранее сообщалось, что гранатомет РПГ-32 "Нашшаб" был разработан российской стороной по заказу и при финансировании Иордании. Гранатомет принят на вооружение иорданской армии, а также предназначен для поставки на экспорт.

"Нашшаб" способен поражать практически всю современную и перспективную бронетанковую технику, а также фортификационные сооружения и живую силу противника.

Завод по производству гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб" был запущен в мае 2013 года при участии короля Иордании Абдаллы II и генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 60 тысяч выстрелов для гранатомета РПГ-32 "Нашшаб" в год. Комплектующие для сборки выстрелов поставляются из России.