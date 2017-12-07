Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гранатомет РПГ-32 "Нашшаб" и созданный на его базе боевой модуль QUAD-2 представила "Джадара" на выставке в Колумбии

08.12.2017 Интерфакс-АВН 659 0
0
Понравилась новость?
 +1
РПГ-32 "Нашаб"
Счетверенная пусковая установка РПГ-32 "Нашаб".
Источник: Николай Новичков/ТАСС

Богота (Колумбия). 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Иорданская компания "Джадара" представила на завершившейся в Колумбии международной выставке EXPODEFENCA 2017 разработанный в России гранатомет РПГ-32 "Нашшаб", а также другое вооружение, созданное в собственном конструкторском бюро, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг директор представительства компании в Москве Юрий Кашко.

"На стенде компании была представлена основная продукция: гранатометный комплекс РПГ-32, дистанционно управляемый мобильный боевой модуль QUAD-2 на основе гранатомета РПГ-32 и снайперская винтовка J-9", - сказал Ю.Кашко.

По его словам, компания "Джадара" во второй раз принимает участие в международной военной выставке в Латинской Америке.

"Страны Латинской Америки представляют для нас огромный интерес в качестве потенциального и очень перспективного рынка в плане продажи как серийной продукции, так и нового изделия, разработанного конструкторским бюро "Джадара", которое будет презентовано в мае 2018 года на выставке SOFEX-2018 в Аммане", - сказал Ю.Кашко.

Ранее сообщалось, что гранатомет РПГ-32 "Нашшаб" был разработан российской стороной по заказу и при финансировании Иордании. Гранатомет принят на вооружение иорданской армии, а также предназначен для поставки на экспорт.

"Нашшаб" способен поражать практически всю современную и перспективную бронетанковую технику, а также фортификационные сооружения и живую силу противника.

Завод по производству гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб" был запущен в мае 2013 года при участии короля Иордании Абдаллы II и генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 60 тысяч выстрелов для гранатомета РПГ-32 "Нашшаб" в год. Комплектующие для сборки выстрелов поставляются из России.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Колумбия
Россия
США
Продукция
РПГ-32
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.12 01:47
  • 3
Россия испытала ракетные системы "Тор-М2"
  • 08.12 23:51
  • 3
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
  • 08.12 23:17
  • 227
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 08.12 21:27
  • 25
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 08.12 20:55
  • 3
Чем вооружат танки вместо обычных пушек
  • 08.12 20:53
  • 22
Морские истребители оснастили "сверхзвуковой смертью"
  • 08.12 20:19
  • 15
Новые крылья ВВС России
  • 08.12 20:14
  • 5655
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.12 19:11
  • 3
Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
  • 08.12 18:42
  • 958
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 08.12 18:03
  • 4
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
  • 08.12 17:52
  • 4
СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
  • 08.12 16:28
  • 4
"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
  • 08.12 16:19
  • 3
Турция попросила у США "Харриеры"
  • 08.12 15:48
  • 2
Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море
другие обсуждаемые темы