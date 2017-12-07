Гранатомет РПГ-32 "Нашшаб" и созданный на его базе боевой модуль QUAD-2 представила "Джадара" на выставке в Колумбии
|
|
Счетверенная пусковая установка РПГ-32 "Нашаб".
Источник: Николай Новичков/ТАСС
Богота (Колумбия). 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Иорданская компания "Джадара" представила на завершившейся в Колумбии международной выставке EXPODEFENCA 2017 разработанный в России гранатомет РПГ-32 "Нашшаб", а также другое вооружение, созданное в собственном конструкторском бюро, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг директор представительства компании в Москве Юрий Кашко.
"На стенде компании была представлена основная продукция: гранатометный комплекс РПГ-32, дистанционно управляемый мобильный боевой модуль QUAD-2 на основе гранатомета РПГ-32 и снайперская винтовка J-9", - сказал Ю.Кашко.
По его словам, компания "Джадара" во второй раз принимает участие в международной военной выставке в Латинской Америке.
"Страны Латинской Америки представляют для нас огромный интерес в качестве потенциального и очень перспективного рынка в плане продажи как серийной продукции, так и нового изделия, разработанного конструкторским бюро "Джадара", которое будет презентовано в мае 2018 года на выставке SOFEX-2018 в Аммане", - сказал Ю.Кашко.
Ранее сообщалось, что гранатомет РПГ-32 "Нашшаб" был разработан российской стороной по заказу и при финансировании Иордании. Гранатомет принят на вооружение иорданской армии, а также предназначен для поставки на экспорт.
"Нашшаб" способен поражать практически всю современную и перспективную бронетанковую технику, а также фортификационные сооружения и живую силу противника.
Завод по производству гранатометных комплексов РПГ-32 "Нашшаб" был запущен в мае 2013 года при участии короля Иордании Абдаллы II и генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск 60 тысяч выстрелов для гранатомета РПГ-32 "Нашшаб" в год. Комплектующие для сборки выстрелов поставляются из России.
|
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.02.2015 Проверенный товар: какие страны покупают у России вооружения и военную технику
15.07.2013 Удивительная история гранатомета РПГ-32 "Хашим"
10.06.2013 Производство РПГ-32 «Нашшаб» в Иордании
05.06.2013 В пыли пустынь, в дыму от взрывов
03.06.2013 Король Иордании лично произвел выстрел из РПГ-32 «Хашим»
31.05.2013 Россия приступила к выполнению контракта на поставку вооружений в Ирак – Сергей Чемезов
31.05.2013 Совместная программа по производству РПГ-32 «Хашим» является наиболее важным проектом в сфере ВТС России и Иордании
21.03.2011 Эксперты обсудили – потерями или приобретениями для российского ВПК обернутся волнения на Ближнем Востоке