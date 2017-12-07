Программа создания самолета "Фриджет" подошла к этапу определения технического лица новой машины - разработчик



Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru . Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru .

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская технологическая компания "Фрегат Экоджет" приступает к определению технического лица нового широкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолета "Фриджет", сообщил в интервью "Интерфаксу-АВН" в четверг руководитель программы Александр Климов.

"В настоящее время концептуальное проектирование завершено: разработаны конечно-элементные модели высокой степени подробности; составлена весовая сводка конструкций планера; детализирован проект производства по узловой агрегатной сборке самолёта; создан цифровой макет самолета. Программа вплотную подошла к очередному этапу: определению технического лица самолета "Фриджет", - сказал А.Климов.

Он отметил, что в основе стратегии реализации программы "Фрегат Экоджет" заложены принципы распределенного использования ресурсов - финансовых, человеческих, интеллектуальных, вычислительных. "Более 20 компаний сотрудничают с нами в рамках такого подхода, например холдинг "Технодинамика", AKKA Technologies, Thyssenkrupp System Engineering и многие другие", - сказал А.Климов.

По его словам, "таким образом, нет необходимости накапливать собственные компетенции в части выполнения высокотехнологичных работ, если можно с успехом использовать уже имеющиеся, причем доля отечественных поставщиков становится всё внушительнее с каждым днём".

А.Климов напомнил, что ранее планировалось установить на самолет двигатели в классе тяг 18-23 т, однако из-за того, что в ближайшей перспективе появление их на рынке маловероятно было принято решение использовать в составе силовой установки четыре российских двигателя ПД-14 разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Избыток тяги, образовавшийся с использованием новой силовой установки, создал условия для реализации принципов "более электрического самолета" и целого ряда других опережающих конструкторских решений, выводящих продукт на траекторию развития самолета завтрашнего дня", - сказал А.Климов.

Новый широкофюзеляжный ближне-среднемагистральный самолет "Фриджет" при взлетном весе порядка 140 тонн сможет перевозить до 300 пассажиров на расстояние до 3500 километров.

Полностью текст интервью А.Климова опубликован на сайте "Интерфакса-АВН" в рубрике "Эксклюзив".