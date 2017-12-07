Российское вооружение вызвало огромный интерес на выставке Expo Defensa 2017



Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Было проведено более 20 встреч, которые продемонстрировали интерес со стороны партнеров "к широкому спектру российской военной техники", уточнили в "Рособоронэкспорте"

БОГОТА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Прошедшая в колумбийской столице выставка Expo Defensa 2017 по интенсивности и интересу, проявленному к российской военной технике, превзошла ожидания членов делегации. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта", руководитель российской делегации Александр Денисов.

"Мы не рассчитывали, что будет такое количество посещений нашего стенда. За два с половиной дня проведено более 20 встреч, в ходе которых руководители различных латиноамериканских силовых структур открыто и непредвзято высказывали свое мнение о российской продукции военного назначения. Все встречи были очень содержательными и продемонстрировали конкретный интерес со стороны действующих и потенциальных партнеров в регионе к широкому спектру российской военной техники", - заявил Денисов.

По его мнению, работа российской делегации на Expo Defensa 2017 получилась не менее активной, чем на других региональных выставках в этом году, в которых участвовал "Рособоронэкспорт". "Нашу военную технику в Латинской Америке знают достаточно хорошо. Она проявила себя не только в боевых условиях, как например в Колумбии, но и в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, как это было в Мексике, Перу и Боливии", - добавил Денисов.

Руководитель российской делегации на вопрос корреспондента ТАСС о Колумбии ответил, что, с его точки зрения, - это великолепная страна, "в том числе и с учетом наших перспектив, потому что здесь очень развиты вооруженные силы, которые до недавнего времени занимались выполнением реальных боевых задач, и в большой степени наша техника, которую мы поставляли сюда в свое время, помогала в их успешном решении".