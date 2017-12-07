Корабли Тихоокеанского флота прибыли с неофициальным визитом в Мьянму



Однопалубный большой морской танкер "Борис Бутома".

Источник: http://alluremedia.com/ Однопалубный большой морской танкер "Борис Бутома".Источник: http://alluremedia.com/

В ходе визита военнослужащие двух стран проведут спортивные соревнования

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) 7 декабря прибыл с неофициальным визитом в Мьянму, сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" с неофициальным визитом прибыл в город Янгон (Мьянма). После швартовки, на причале порта Тилава прошла торжественная церемония встречи российских моряков", - сообщил Воскресенский.

Он отметил, что на российском боевом корабле уже побывали представители командования Военно-морских сил Мьянмы, а российские моряки посетили командующего военно-морским районом "Айявади" и начальника штаба ВМС Мьянмы.

В ходе визита, который продлится до 10 декабря, российские корабли посетят местные жители, в военнослужащие ТОФ проведут совместные спортивные соревнования с военными моряками ВМС Мьянмы. Для российских моряков запланированы автобусные экскурсии по памятным историческим местам города.

В конце ноября российские корабли также посетили Индонезию с неофициальным визитом, где приняли участие в учениях с индонезийскими коллегами.