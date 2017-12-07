Крымской верфи "Море" для продолжения модернизации требуется 800 млн рублей



Судостроительный завод "Море" в Феодосии.

Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС Судостроительный завод "Море" в Феодосии.Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Министр промышленной политики региона Андрей Васюта также подтвердил, что завод может быть передан концерну "Калашников"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Судостроительному заводу "Море" (ФГУП, специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей) для продолжения модернизации, по оценкам властей Крыма, потребуется 800 млн руб. Об этом в четверг ТАСС сообщил министр промышленной политики региона Андрей Васюта.

"Он [завод "Море" после воссоединения Крыма с РФ] существенным образом модернизирован, но совершенству нет предела. Порядка 800 млн руб. ["Ленинградский судостроительный завод "Пелла", которому было передано в аренду имущество завода] уже вложил в модернизацию, еще 800 млн руб. можно легко вложить", - сказал собеседник агентства.

В конце ноября со ссылкой на газету "Коммерсантъ" сообщалось, что верфь "Море" будет передана в управление концерну "Калашников" (51% акций которого принадлежит Ростеху - прим. ТАСС). По данным издания, "Калашников" намерен развивать на предприятии строительство скоростных судов (в частности, для пассажирских перевозок в Азово- Черноморском бассейне), строительство сейнеров, а также организовать центр обслуживания и строительства катеров и кораблей ВМФ, Росгвардии и погранслужбы.

Васюта подтвердил эти планы. "Да, [завод] может быть передан ["Калашникову"]… Решение по его передаче будет приниматься в Министерстве промышленности и торговли РФ", - сказал министр, отметив, что власти Крыма приветствуют приход в Крым концерна "Калашников".

"Понятно, что мы поддерживаем такую передачу. Они часть своих заказов передадут на завод "Море", что позволит увеличить загрузку завода, создать рабочие места и так далее. Нам это интересно", - заявил он.

"Море" работает в Феодосии с 1938 года, с середины 1980 годов завод строил десантные корабли на воздушной подушке амфибийного типа "Зубр". Верфь была переведена в государственную собственность решением Совета министров Крыма 25 июня 2014 года, в октябре 2015 года было создано ФГУП "Судостроительный завод "Море", куда вошли все активы верфи. Специализируется на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов.