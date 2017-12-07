"Вертолеты России" и ГТЛК подписали договоры на поставку 31 вертолета в 2018 году



Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) подписал с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) договоры на поставку 12 легких многоцелевых вертолетов Ансат, 13 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ми-8МТВ-1.

Свои подписи под документами поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

В соответствии с условиями договоров, все вертолеты будут переданы заказчику в 2018 году. Данные машины будут задействованы в реализации проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Сегодняшнее подписание говорит о том, что наша работа в текущем году положительно оценена, прежде всего, регионами Российской Федерации, и что реализуемая программа развития санитарной авиации России находит широкий отклик и поддержку, как со стороны органов власти, так и населения нашей страны. Холдинг приложит все усилия для своевременного исполнения подписанных договоров. Осознавая, насколько востребованы медицинские вертолеты в труднодоступных регионах Российской Федерации, мы запустили производство первых машин еще в сентябре, и планируем изготовить их к марту следующего года", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Программа развития санитарной авиации доказывает свою эффективность и востребованность. Благодаря пролонгации программы, число регионов Российской Федерации, которые получат современные вертолеты с медицинскими модулями, значительно возрастет. Это важнейший факт с учетом размеров территории нашей страны", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета в санитарном варианте, которая соответствует всем требованиям, предъявляемым к вертолетам медицинского назначения.