"Вертолеты России" подписали контракт на поставку ГТЛК 31 вертолета
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Легкий многоцелевой вертолет Ансат. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" и Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТК) подписали контракт на поставку 31 вертолета - 12 "Ансат" и 19 Ми-17/8, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
Свои подписи под документами поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. Соглашение предусматривает поставку всех машин в 2018 году.
"Холдинг "Вертолеты России" подписал с ГТЛК договоры на поставку 12 легких многоцелевых вертолетов Ансат, 13 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ми-8МТВ-1", - говорится в сообщении.
Ожидается, что данные вертолеты задействуют в проекте "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета в санитарном варианте, которая соответствует всем требованиям, предъявляемым к вертолетам медицинского назначения.
Вертолеты семейства Ми-8/17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". По состоянию на 2014 год было произведено более 12 тысяч таких машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.
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06.12.2017
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