Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями



Российские многофункциональные истребители пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Российские многофункциональные истребители пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Российский истребитель пятого поколения Су-57 наконец-то получил новое "сердце". В среду стартовали летные испытания двигателя "Изделие 30", разработанного эксклюзивно для "невидимки". Днем ранее шеф-пилот компании "Сухой" Сергей Богдан поднял в воздух прототип, оборудованный этими движками. Полет продлился 17 минут и прошел без сбоев и нареканий. Именно двигатели до недавних пор оставались единственным недостающим звеном в программе Су-57, не позволявшим отнести эту машину к по-настоящему новому поколению. Теперь же самолетный "пазл" сложился окончательно. О том, какие возможности дадут Су-57 двигатели "Изделие 30", - в материале РИА Новости.

Дальше, выше, быстрее

Изначально все прототипы Су-57 оснащались турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-41Ф1 с управляемым вектором тяги - усовершенствованной версией движков, с которыми летают серийные истребители поколения 4++ Су-35С. Модифицированное изделие отличается повышенной силой тяги, сложной системой автоматизации, полностью цифровой системой управления, новой турбиной и улучшенными расходными характеристиками. Тем не менее этого было недостаточно для принципиально нового боевого самолета.

"Наличие более современного двигателя повышает динамику самолета, разгонные характеристики, - рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка. - Новые двигатели более экономичны и обладают большими ресурсами. Поэтому эксплуатационные качества самолета и его боевые возможности будут повышены".

Говоря проще, двигатели "Изделие 30" сделают Су-57 более быстрым, маневренным и экономичным. Он сможет дольше оставаться в воздухе и получит возможность выполнять боевые задачи на больших расстояниях - по сравнению с истребителями предыдущих поколений. Собственно, именно серийное производство нового двигателя окончательно закроет вопрос, нужен ли нашим ВКС истребитель пятого поколения. Ранее ряд гражданских и военных экспертов высказывали сомнения в целесообразности производства Су-57, который отличался от серийного и проверенного в боевых действиях Су-35С, по сути, только малозаметностью.

Мощнее "Раптора"

Конструктивная возможность для установки новых двигателей была реализована на так называемых прототипах Су-57 второго этапа: Т-50-6 (первый полет - 27 апреля 2015 года), Т-50-8 (17 ноября 2016 года) и Т-50-9 (17 ноября 2016 года), а также Т-50-11 (первый полет - 6 августа 2017 года). Облик одиннадцатого самолета наиболее близок к серийной машине.

Как неоднократно подчеркивали в "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК), "Изделие 30" является полностью "свежим" агрегатом, а не модернизацией более ранних образцов. К его основным особенностям можно отнести новый вентилятор, полностью перепрофилированный компрессор и перспективную систему управления. "Изделие 30" позволяет самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, что серьезно экономит топливо. Как сообщил в начале года представитель ОДК Антон Чечуков, в двигателе реализовано "много новшеств, которые в некоторых случаях не имеют мировых аналогов, также мы считаем, что с этим двигателем Т-50 будет еще более прорывным проектом, более тяговооруженным и совершенным".

По данным из открытых источников, два двигателя "Изделие 30", установленные на Су-57, смогут развивать суммарную тягу до 36 тысяч килограммов в секунду. Движки ближайшего конкурента российской "невидимки" - американского истребителя F-22 Raptor - могут выдавать чуть меньше: около 32 тысяч килограммов в секунду. Но в чем отечественный самолет однозначно превосходит западных конкурентов, так это в маневренности. "Изделие 30" обеспечивает отклонение вектора тяги по всем ракурсам. Грубо говоря, оборудованный ими самолет может буквально танцевать в воздухе, резко меняя направление и скорость. Это позволяет истребителю уходить от ракет, "сбрасывать" с себя захват РЛС противника и эффективно драться с любым самолетом в маневренном ближнем бою. У двигателей F119-PW-100, установленных на американских "Рапторах", сопла отклоняются лишь по вертикали.

Готовность к серии

Напомним, в июле этого года на авиасалоне МАКС главком ВКС России Виктор Бондарев сообщил о подписании предварительного заключения по государственным совместным испытаниям первого этапа. Бондарев подчеркнул, что получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов Су-57. Таким образом, девятый, десятый и одиннадцатый прототипы вполне можно назвать предсерийными машинами.

"Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата, - подчеркнул главком ВКС. - Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота".

Во многом такого уровня автоматизации удалось достичь благодаря самой современной электронной начинке самолета от разных производителей. В частности, российский Фонд перспективных исследований впервые представил на МАКС-2017 "нервную систему" этой машины - интерфейс, который контролирует состояние конструкции. Для демонстрации его возможностей фонд продемонстрировал макет ПАК ФА, изготовленный из композитных материалов. Макет сделан таким образом, что при его деформировании (например, при попытке согнуть крыло) все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер дефектов.

На завершающем этапе находится и программа разработки перспективных вооружений для нового самолета. Она включает в себя всю номенклатуру авиационных средств поражения: ракеты "воздух - воздух" малой и большой дальности, корректируемые авиабомбы, противотанковые управляемые ракеты.

"Этими разработками занимается концерн "Тактическое ракетное вооружение", - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - После завершения испытаний новые системы пойдут не только на ПАК ФА, но и на самолеты предыдущих поколений, что значительно повысит их боевые возможности. Очень надеюсь, что в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы ВКС России получат внушительную партию истребителей пятого поколения".

Первые серийные Су-57 начнут поступать в войска в следующем году. По данным из открытых источников, к завершению госпрограммы вооружений до 2025 года в составе ВКС будет около 60 истребителей пятого поколения. Первые двенадцать поставят до конца 2021 года.