ВМС Эквадора приняли второй патрульный корабль класса "Стэн Патрол 5009"



Спущенный на воду головной строящийся на эквадорской военно-морской верфи Astilleros Navales Ecuatorianos EP (Astinave) для береговой охраны Эквадора малый патрульный корабль LG-30 Isla San Cristobal проекта Damen Stan Patrol 5009. Гуаякиль, 12.04.2017.

Источник: Astinave Спущенный на воду головной строящийся на эквадорской военно-морской верфи Astilleros Navales Ecuatorianos EP (Astinave) для береговой охраны Эквадора малый патрульный корабль LG-30 Isla San Cristobal проекта Damen Stan Patrol 5009. Гуаякиль, 12.04.2017.Источник: Astinave

ЦАМТО, 6 декабря. Командование ВМС Эквадора приняло на вооружение патрульный корабль (LG-31) "Исла Изабела" (Isla Isabela), завершив тем самым реализацию "Плана Аполо".

Этот план предусматривал строительство на предприятии национальной компании ASTINAVE (Astilleros Navales Ecuatorianos) двух патрульных кораблей класса "Стэн Патрол 5009".

Как сообщал ЦАМТО, группа Damen подписала с ASTINAVE контракт на постройку двух патрульных кораблей класса "Стэн Патрол 5009" в августе 2014 года. Эквадорская компания должна была построить оба корабля по программе технического сотрудничества DTC (Damen Technical Cooperation), которая предусматривает сборку кораблей из поставляемых сборочных комплектов корпуса и оборудования при технической помощи голландской компании.

Строительство кораблей осуществлялось в рамках "Плана Аполо", целью которого является расширение возможностей эквадорского флота по обеспечению безопасности и противодействию незаконной деятельности на море.

Церемония спуска на воду первого корабля – LG-30 "Исла Сан-Кристобаль" (Isla San Cristobal) – состоялась 12 апреля 2017 года. 15 октября он был передан ВМС Эквадора. Второй корабль серии, LG-31 "Исла Изабела", был спущен на воду 31 мая 2017 года.

Корабли "Стэн Патрол 5009" войдут в состав Береговой охраны, являющейся подразделением ВМС, и будут использоваться для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконному обороту наркотиков, защиты рыболовства, поддержания безопасности на море. LG-30 будет выполнять патрулированием в районе морского заповедника в акватории Галапагосских островов.

Длина корабля класса "Стэн Патрол 5009" в версии для Эквадора составляет 50,2 м, ширина – 9,41 м, максимальная скорость – 23 узла, экипаж – 32 человека, автономность – 30 суток.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в мае этого года верфь ASTINAVE поставила три транспортных судна LT-AST-1605 управлению Панамского канала в рамках плана "Эспарта" (Esparta). Данный заказ стал первым экспортным контрактом верфи. Еще один крупный проект судостроительной компании, "План Юпитер", предусматривает модернизацию до трех корветов класса "Эсмеральдас" ВМС Эквадора: "Лойа" (CM 16), "Лос-Риос" (CM 13) и "Манаби" (CM 12).

Верфь ASTINAVE стремится найти заказчиков для реализации новых проектов. С этой целью в марте 2017 года ASTINAVE впервые приняла участие в оборонной выставке в Колумбии.